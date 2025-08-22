Πήρε εισιτήρια για την «ΟPAP Arena» ο Πανσερραϊκός!

Ιστορική στιγμή θα καταγραφεί την Κυριακή (24/8, 20:15) στον αγώνα των «Λιονταριών» για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League, καθώς για πρώτη φορά σε επίπεδο πρωταθλήματος, η έδρα της ΑΕΚ θα φιλοξενήσει μερίδα φίλων αντιπάλου ομάδας, κάτι το οποίο συμβαίνει σταθερά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού που πήρε εισιτήρια για τη Θύρα 48 με κόστος στα 25 ευρώ. Απαγορεύεται, φυσικά, η οργανωμένη μετακίνηση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σας ενημερώνει πως ενόψει του αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24/08/2025 και ώρα 20:15 στο γήπεδο “Opap Arena”, οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στην θύρα 48 και το κόστος του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριο σας από το παρακάτω link μέσω της ticketmaster:

https://www.ticketmaster.gr/retail/aek-panserraikos_sgpl_2142089.html#

Για την είσοδο στο γήπεδο ισχύουν τα προβλεπόμενα και είναι απαραίτητη η χρήση του gov.gr wallet.

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Πανσερραϊκού και η είσοδο τους στο γήπεδο θα πρέπει να γίνει μεμονωμένα».