Κηφισιά: Σχέδιο παραμονής με «στρατηγό» Λέτο και ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα!  

Η Κηφισιά επανέρχεται στη Super League με περίσσια αυτοπεποίθηση και τον Λέτο να χτίζει όνομα και ως προπονητής. Ο συγκερασμός νέων (Λίγδας, Πατήρας, Παντελίδης, Ζέρσον Σόουζα) και έμπειρων παικτών (Ρούμπεν Πέρεθ, Ντίας, Μποτία, Βιγιαφάνιες), αλλά και η στελεχιακή ενίσχυση (Κυργιάκο, Βαζέχα και Μπασινά) δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας.

Ο κορμός των έμπειρων παικτών



Μετά τον περυσινό υποβιβασμό στη Super League 2, η ομάδα των βορείων προαστίων απέδειξε πως έχει μάθει από τα λάθη της και, με «στρατηγό» τον Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο, ξαναμπαίνει δυναμικά στη μεγάλη κατηγορία. Το ταξίδι της ανόδου ήταν γεμάτο έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και αποφασιστικότητα στο φινάλε, ενώ η επόμενη μέρα χτίζεται με ουσιαστικές προσθήκες τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.



Η Κηφισιά ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της επέστρεψε στη Super League, όπου θα πάρει μέρος για δεύτερη σεζόν στην ιστορία της. Αν και τα προγνωστικά ήθελαν να την Καλαμάτα να είναι το φαβορί για άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, η ομάδα των βορείων προαστίων δείχνοντας σπουδαία ψυχικά αποθέματα κατάφερε να νικήσει στο πλέον καθοριστικό παιχνίδι των «playoffs» την «Μαύρη Θύελλα» και να επανέλθει πανηγυρικά στη Super League.



Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια του Νότιου Ομίλου στη Super League 2, ολοκληρώνοντας αήττητη τα ματς των playoffs (6-2-0). Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού συνεχίζει στον πάγκο της Κηφισιάς έχοντας ως στόχο να την διατηρήσει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντυπωσιακή ενίσχυση και σε επίπεδο στελεχών με τις μεγάλες δόξες του Παναθηναϊκού, Κυργιάκο, Βαζέχα και Μπασινά να αναλαμβάνουν ρόλο στο νεοφώτιστο σύλλογο.

Τα «ατού» και οι αδυναμίες



Η Κηφισιά άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις την περασμένη αγωνιστική περίοδο από τον τρόπο με τον οποίο την αγωνιζόταν. Θελκτικό ποδόσφαιρο με ωραίες ιδέες, δίχως σκοπιμότητες. Στα συν επίσης, το γεγονός πως έδειξε δυσκολοκατάβλητη σε φιλικά κόντρα σε Σερέινγκ (1-0), Χέλμοντ (1-0), Αλ Ντουχαΐλ (1-1) και Αστέρα AKTOR (1-1), ενώ πλέον γνωρίζει τα κατατόπια της Super League.

Στο Κύπελλο, έστω και στα πέναλτι, έκαμψε χάρη στον γκολκίπερ Ξενόπουλο την αντίσταση της Αναγέννησης Καρδίτσας (1-1 κ.α.) και συνεχίζει στη League Phase. Στα αρνητικά το γεγονός πως θα αναγκαστεί στη Super League περισσότερο να... «αναχαιτίσει» παρά να ρισκάρει παίζοντας ανοικτά, αλλά και το γεγονός πως δεν φημίζεται για την δυναμική στην έδρα της.



Οι μεταγραφές



Η Κηφισιά κινήθηκε μεθοδικά στο μεταγραφικό παζάρι προχωρώντας σε μεταγραφές ουσίες σε όλες τις γραμμές. Στα συν και η επιστροφή του Ανδρέα Τετέι μετά τον δανεισμό του στον Παναιτωλικό.



Ξεχωρίζουν οι προσθήκες των Ρούμπεν Πέρεθ (από τον Παναθηναϊκό), του εξτρέμ Ζέρσον Ζόουζα από την Β΄ ομάδα της Μπενφίκα, του γκολκίπερ από το Εκουαδόρ, Ραμίρες, αλλά και των σέντερ μπακ με προϋπηρεσία στη Σίγκμα Όλομουτς, Γιάκουμπ Ποκόρνι και Εσκιβέλ (από την Μαμέλοντι Σάνταουνς). Επίσης αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή ο Παναγιώτης Τζίμας, ο οποίος ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περυσινής σεζόν ήταν κομβικός πετυχαίνοντας 2 γκολ και 3 ασίστ σε 7 αγώνες. Αποχώρησαν οι Μίλερ (Μαρκό), Σωτηράκος (Κηφισιά), Τζίνο (Αλντοσίβι), Σιλά (Καλαμάτα), Νεκούλ (Χανιά), Ρότσα (Λουρόσα) και Μεντόσα (Μαρκό). Επένδυση για το μέλλον με την απόκτηση των Λίγδα (Ολυμπιακός Κ19) και Πατήρα (Ρίο Άβε Κ23).





Ο «άνθρωπος-κλειδί»



Ο Σεμπάστιαν Λέτο ανέλαβε την Κηφισιά τον Ιούνιο του 2024, σε μια κομβική στιγμή για τον σύλλογο, και στην πρώτη του χρονιά ως χεντ κόουτς κατάφερε να τη οδηγήσει στην άνοδο. Ήταν ο πρώτος τίτλος της προπονητικής του καριέρας. Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, μετέφερε στους παίκτες το πάθος του, αλλά και την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζει. Ο Λέτο έφερε όχι μόνο την άνοδο, αλλά και να μεταλαμπαδεύσει τη νοοτροπία νικητή που διαθέτει, αφήνοντας το στίγμα του από την πρώτη κιόλας χρονιά στην προπονητική του καριέρα.

Η ομάδα του βασίστηκε σε οργανωμένη άμυνα, με γραμμές κοντά μεταξύ τους ώστε να περιορίζονται τα κενά, αλλά και σε γρήγορες επιθέσεις με έντονη κίνηση από τα άκρα. Η ανάπτυξη γινόταν με άμεσο τρόπο, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα. Σε αρκετά παιχνίδια έδειξε πως δεν αρκείται απλώς στην αμυντική προσήλωση, αλλά αναζητά το γκολ, επιδιώκοντας να επιβάλλει ρυθμό. Ο Λέτο έδωσε μεγάλο βάρος στη φυσική κατάσταση και στην πίεση χωρίς τη μπάλα, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του να έχουν διαρκή ένταση και τρέξιμο. Μια σπουδαία προσωπικότητα που καλείται να αποδείξει πως η περυσινή πορεία μπορεί να έχει και συνέχεια.

Το αφήγημα

Ο συγκερασμός νέων (Λίγδας, Πατήρας, Παντελίδης, Ζέρσον Σόουζα) και έμπειρων παικτών (Ρούμπεν Πέρεθ, Ντίας, Μποτία, Βιγιαφάνιες), η παρουσία του Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο σε συνδυασμό με το οικογενειακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στον σύλλογο αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα για να στηρίξει κανείς την προσπάθεια του νεοφώτιστου συλλόγου.

Τι θα καθορίσει την πορεία της

Σε περιπτώσεις ομάδων όπως η Κηφισιά που έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο την παραμονή, σημαίνοντα ρόλο θα διαδραματίσει το ξεκίνημα στην κατηγορία. Τα πρώτα ματς απέναντι σε Λεβαδειακό (εκτός) και ΑΕΛ (εκτός) είναι θεωρητικά στα μέτρα των νεοφώτιστων. Μεγάλο ερωτηματικό το εάν θα συνεχίσει να αποδίδει όμορφο ποδόσφαιρο συνδυάζοντας το με θετικά αποτελέσματα. Όπως έδειξε στα φιλικά η Κηφισιά, είναι σε θέση να «θωρακιστεί» αμυντικά. Το ζητούμενο είναι να σκοράρει. Επιθετικά υφίστανται λύσεις (Τετέι, Παντελίδης, Μούσιολικ, Μάναλης), ωστόσο μένει να φανεί εάν κάποιος εξ αυτών μπορεί να σηκώσει την ομάδα τις πλάτες του στις κρίσιμες στιγμές.

Η πρόβλεψη



Η Κηφισιά κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο στην παρούσα φάση ο στόχος δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός πέρα από την παραμονή στην κατηγορία. Υπάρχει ως οδηγός η προηγούμενη συμμετοχή στη Super League προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη και η απειρία, όμως ο ανταγωνισμός στην κατηγορία είναι τεράστιος και δεν συγχωρούνται τα λάθη.

Με βάση τα παραπάνω, το έμψυχο δυναμικό, την διοικητική σταθερότητα, αλλά και την πρόσληψη έμπειρων στελεχών αυξάνουν τις πιθανότητες γα να τα καταφέρει.