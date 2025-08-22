ΑΕΚ: Σπουδαία κίνηση από Νίκολιτς, βοήθησε οικονομικά την Ραντ από την οποία ξεκίνησε την προπονητική

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία που δείχνει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του προχώρησε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά την Ραντ από την οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα!

Πιο συγκεκριμένα, η σερβική ομάδα, όντας στα όρια της χρεοκοπίας προσπαθεί να επιβιώσει στην τέταρτη κατηγορία. Αυτό δεν άφησε ασυγκίνητο τον Νίκολιτς, ο οποίος – όπως αποκάλυψε ο πρώην διεθνής Σέρβος Άντριγια Καλουντζέροβιτς – αποφάσισε να τη στηρίξει οικονομικά καθώς δεσμεύτηκε να καλύψει όλα τα έξοδα των εντός έδρας αγώνων της ομάδας αυτή τη σεζόν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι συνδεδεμένος και δεμένος με την Ραντ καθώς τα πρώτα βήματα στην καριέρα του τα έκανε στις ακαδημίες της ενώ το 2008 ανέλαβε την πρώτη ομάδα. Μόλις τρεις μέρες αργότερα «έγραψε» ιστορία, καθώς σε ηλικία 29 ετών έγινε ο νεότερος προπονητής στην πρώτη κατηγορία του σερβικού ποδοσφαίρου, στη νίκη επί της Βοϊβοντίνα με 1-0. Μάλιστα έσωσε εκείνη την περίοδο τη Ραντ από τον υποβιβασμό, το 2011 την οδήγησε στο Europa League, όμως λίγο αργότερα αποχώρησε, για να επιστρέψει έναν χρόνο μετά. Στις 7 Ιουνίου 2013 αποχώρησε οριστικά και η ομάδα άρχισε την πτωτική της πορεία για να φτάσει σήμερα να αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα.

Αξίζει να σημειώσουμε πως πλην του Μάρκο Νίκολιτς υπάρχουν βετεράνοι ποδοσφαιριστές όπως οι Πρέντραγκ Περέντια και Μίλαν Σμίλιανιτς, που έχουν επίσης επιστρέψει στη Ραντ για να βοηθήσουν στην πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας της και να την ενισχύσουν όπως μπορούν.