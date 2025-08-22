«Η Τραμπζονσπόρ έκοψε τη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες λόγω του ιατρικού του ιστορικού»

Το βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό του Ρενάτο Σάντσες και οι αρνητικές ιατρικές γνωματεύσεις ανάγκασαν την Τράμπζονσπορ να απορρίψει την μεταγραφή του.

Ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Τράμπζονσπορ βρέθηκε ο Ρενάτο Σάντσες το τελευταίο διήμερο, με τον Πορτογάλο μέσο να συμφωνεί τελικά με τους «πράσινους». Ωστόσο, χθες φαινόταν πως θα μετακομίσει στην Τραπεζούντα και σήμερα στην Τουρκία επιχειρούν να εξηγήσουν γιατί ναυάγησε η μεταγραφή του.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσίογλου έδωσε τη δική του εκδοχή της κατάστασης, εξηγώντας γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τράμπζονσπορ και Ρενάτο Σάντσες και ο Πορτογάλος μέσος, οδηγείται προς το «τριφύλλι».

«Η Τραμπζονσπόρ ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με τον Ρενάτο Σάντσες και τον εκπρόσωπό του λόγω του ιστορικού τραυματισμών του παίκτη και των δυσμενών ιατρικών γνωματεύσεων», έγραψε χαρακτηριστικά στο «X».