«Υποψήφιος ο Ποστέκογλου για τη Νότιγχαμ»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα μπορούσε να διαδεχτεί τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο.

Συνέχεια στην πληροφορία ότι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είναι πιθανό να αποχωρήσει από τη Νότιγχαμ Φόρεστ δίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Στην προηγούμενη ανάρτησή του ανέφερε πως υπάρχει δυσαρέσκεια για τον Πορτογάλο τεχνικό και πως ήδη εξετάζονται άλλες λύσεις για τον πάγκο. Και στους υποψηφίους βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Ο ομογενής Έλληνας τεχνικός οδήγησε την περασμένη σεζόν την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League, αλλά η διοίκηση του χρέωσε την κακή πορεία στο πρωτάθλημα και τον απέλυσε.

Ο Ποστέκογλου είχε βρεθεί τον Ιούλιο στην Ελλάδα και είδε δώσει το παρών στην κλήρωση της Super League, όπου είχε την ευκαιρία να τα πει με τον πρόεδρο της Λίγκας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ.