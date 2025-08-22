Βόλος: Με 20άδα στο «Βικελίδης»

Την αποστολή για το παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο Βόλος.

Έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος είναι ο Βόλος, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το σαββατιάτικο (22/8, 20:00) παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Χουάν Φεράντο ανακοίνωσε την 20μελή αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε και το τελευταίο απόκτημα, ο Πίντσι.

Για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησαν οι: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Τασιούρας, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ασεχνούν, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.