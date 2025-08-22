ΑΕΚ: Ανάσες και πρόγραμμα… φωτιά

Η ΑΕΚ μετά από ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και απαιτήσεων κατάφερε να φύγει όρθια, με ισοπαλία (1-1), από την έδρα της Άντερλεχτ και πλέον στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, μπορεί με τον κόσμο στο πλευρό της, να φτάσει στην πρόκριση. Την επομένη της ισοπαλίας στο Βέλγιο, ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε ρεπό…

Η αποστολή, έφτασε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην Αθήνα και όπως ήταν φυσικό, οι ποδοσφαιριστές είχαν ανάγκη για ανάσες. Έτσι, προπόνηση δεν θα έχει σήμερα στα Σπάτα, με τους παίκτες να επιστρέφουν στη δουλειά το Σάββατο (23/8) για να προπονηθούν και να αντιμετωπίσουν μια ημέρα μετά (Κυριακή 24/8, 20:15) τον Πανσερραϊκό στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Γενικότερα το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι… φωτιά, καθώς συμπεριλαμβανομένου του χθεσινού αγώνα στις Βρυξέλλες, η ομάδα έχει να διαχειριστεί τέσσερα ματς σε δέκα ημέρες. Μπροστά υπάρχει όπως προείπαμε την Κυριακή ο Πανσερραϊκός, ακολουθεί η μεγάλη ρεβάνς της άλλης Πέμπτης (28/8) με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και αυτό το γκρουπ των τεσσάρων αγώνων κλείνει με την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης (Κυριακή 31/8) για την 2η αγωνιστική της Super League.

Μένει να δούμε πλέον πως θα διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς αυτή την σειρά των αγώνων και πόσο θα ανοίξει το rotation, κάτι πάντως που φαίνεται να είναι αναγκασμένος να κάνει με δεδομένο πως θα υπάρξει δεδομένα καταπόνηση. Την ίδια ώρα θυμίζουμε που ήδη έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση δύσκολη καθώς εκτός είναι ο Περέιρα λόγω τραυματισμού, ενώ για την άλλη Πέμπτη δεν υπολογίζεται ο Μάνταλος λόγω της αποβολής του στις Βρυξέλλες ενώ προφανώς θα πρέπει να δούμε και την ετοιμότητα του Γιόβιτς που χθες ένιωσε βαρύ το πόδι του και δεν αγωνίστηκε.