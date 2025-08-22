Ο Ρούμπεν Ντίας παραμένει «πολίτης» μέχρι το 2029!

Η Μάντσεστερ Σίτυ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο Etihad για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Με τις νέες αυξημένες αποδοχές, ο Ντίας θα φτάσει στη δεκαετία στο Μάντσεστερ.

Ο 27χρονος διεθνής αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από την Μπενφίκα έναντι 71,6 εκατ. ευρώ και από τότε έχει αγωνιστεί σε 223 παιχνίδια με τη Σίτυ, κατακτώντας μεταξύ άλλων τέσσερα πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, ένα FA Cup, ένα Community Shield, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων και ένα UEFA Super Cup.