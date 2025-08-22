Λόβρεν: «Ξεχωριστό μέρος η Τούμπα - Πάντα αναζητούμε τη νίκη»

Ο Λόβρεν επέστρεψε στα «πάτρια» εδάφη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα (1-0), με τον Κροάτη στόπερ να σχολιάζει τους δύο αγώνες του Δικεφάλου, αποθεώνοντας την... Τούμπα και τους φίλους του Δικεφάλου.

Αποστολή στην Κροατία

Μαζί με τον Λούκα Ιβανούσετς αποτέλεσαν τους δύο πιο «γνώριμους» παίκτες του ΠΑΟΚ για τους Κροάτες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του, σχολιάζοντας την ατμόσφαιρα των ελληνικών γηπέδων και συγκεκριμένα της Τούμπας, αλλά και τα συναισθήματά του για την επιστροφή στα «πάτρια» εδάφη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην Κροατία, και στο Ρουγιέβιτσα, έχω όμορφες αναμνήσεις με την εθνική ομάδα, ενώ είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ με κάποιον σύλλογο. Η Ελλάδα έχει διαφορετική νοοτροπία από την Κροατία, και οι φίλαθλοι είναι από τους πιο ένθερμους· λυπάμαι που δεν είναι τώρα εδώ, γιατί θα υπήρχε όμορφη ατμόσφαιρα. Είναι ωραίο να έχω τα δικά μας παιδιά δίπλα μου, ήταν εδώ ο Κοτάρσκι, και τώρα θα αγωνιστεί ο Λούκα.

Δεν είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα, αυτό ξεκινάει μόλις τώρα το Σαββατοκύριακο, θα δούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε ρυθμό. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι πάντα ανάμεσα στα φαβορί, κι εμείς είμαστε εκεί, όμως έχουμε και την πίεση για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Παρακολούθησα τη Ριέκα εναντίον της Ντινάμο, δεν ήταν κακό παιχνίδι, και στο δεύτερο ημίχρονο η Ριέκα πίεσε τη Ντινάμο, αλλά οι «μπλε» το διαχειρίστηκαν καλά. Περιμένω η Ριέκα να παίξει καλύτερα απ’ ό,τι στο πρώτο ημίχρονο με τη Ντινάμο, θέλουν να επανορθώσουν στους φιλάθλους μετά από εκείνη την ήττα. Εμείς πάντα αναζητούμε τη νίκη και η Τούμπα είναι ένα ξεχωριστό μέρος».