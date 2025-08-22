ΜΜΕ Κροατίας: «Πολύ δύσκολη η ρεβάνς της Τούμπας - Η Ριέκα να μην την ''πατήσει'' όπως η Ντιναμό»

Τα ΜΜΕ της Κροατίας κρατούν χαμηλά τους... τόνους ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας (28/8 20:30), δίνοντας ως παράδειγμα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Αποστολή στην Κροατία

Παρά τη νίκη της νταμπλούχου Κροατίας, Ριέκα απέναντι στον Δικέφαλο (1-0), τα ΜΜΕ της χώρας παραμένουν... προσγειωμένα αναφέροντας συνεχώς την αρνητική προϊστορία των ομάδων τους απέναντι στον ΠΑΟΚ.

«Η Ριέκα να μην την ''πατήσει'' όπως η Ντιναμό» αναφέρουν χαρακτηριστικά, ενθυμούμενοι τους αγώνες για τους «16» του Conference League, όπου η ομάδα του Ζάγκρεμπ είχε επικρατήσει 2-0 στο «Μάξιμιρ», αλλά ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με το εντυπωσιακό 5-1 έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση.

Δεν ήταν όμως, η πρώτη φορά που ο Δικέφαλος έκανε ανατροπή απέναντι σε ομάδα της Κροατίας. Τη σεζόν 2015/16 για τον 2ο προκριματικό του Europa League, η Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ επικράτησε με 2-1 στον πρώτο αγώνα, παρόλα αυτά στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έδειξε ποιος είναι το... αφεντικό, βάζοντας έξι γκολ (6-0), παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς, παραμένει επίσης «προσγειωμένος», δείχνοντας ότι για τη Ριέκα προέχει το παιχνίδι με τη Βαραζντίν για το πρωτάθλημα της Κροατίας την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη ρεβάνς της Θεσσαλονίκης (28/8 20:30).

