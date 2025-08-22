Στον Παναργειακό ο Καραγκιόζης

Την εστία του Παναργειακού θα υπερασπίζεται τη νέα σεζόν ο Τάσος Καραγκιόζης.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Αναστάσιου Καραγκιόζη. Ο γεννηθείς στην Κατερίνη Καραγκιόζης ξεκίνησε να αγωνίζεται στις τοπικές ομάδες της περιοχής και στην συνέχεια μεταγράφηκε στον Λεβαδειακό για να αποτελέσει μέλος της Κ19. Στο Λεβαδειακό υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ομάδα του Αιγινιακού για τρία χρόνια και στην συνέχεια το 2019 υπέγραψε στον ΝΠΣ Βόλο (SuperLeague1), όπου και έμεινε έως το 2021. Η συνέχεια της καριέρας του τον βρίσκει να αγωνίζεται στην SuperLeague2 για τις ομάδες της Νίκης Βόλου, της Ιεράπετρας, της Κοζάνης. Τελευταία του ομάδα υπήρξε ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.

Τάσο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες πολλές.