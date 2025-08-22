«Θα κινηθεί για Τζολάκη η Γαλατασαράι, αν δεν πάρει τον Έντερσον»

Σαν εναλλακτική λύση του Έντερσον έχουν τον Τζολάκη στη Γαλατασαράι, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Δεν… βγαίνει από τη μεταγραφική λίστα της Γαλατασαράι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Έλληνας γκολκίπερ αρέσει στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης και παρά την ξεκάθαρη στάση του Ολυμπιακού ότι δεν τον παραχωρεί, εκείνη δεν σταματά να τον σκέφτεται ως υποψήφιο στόχο. Μάλιστα, αν η Γαλατά δεν καταφέρει να πάρει τον Έντερσον από τη Μάντσεστερ Σίτι, τότε θα κάνει κίνηση για τον Τζολάκη.

Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ της η τουρκική εφημερίδα «Sozcu», με τον Χανιώτη τερματοφύλακα να παρακολουθείται εδώ και καιρό.

«Η Γαλατασαράι δεν έχει φτάσει ακόμα σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Έντερσον. Η διοίκηση κατέθεσε προσφορά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και έδωσε προθεσμία δύο ημερών στον αγγλικό σύλλογο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ξεκινήσουν οι επαφές για τον Κωνσταντή Τζολάκη», σημειώνεται στο ρεπορτάζ.