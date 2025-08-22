Εξελίξεις στη Νότιγχαμ Φόρεστ: Στην πόρτα της εξόδου ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο!

Πολύ πιθανό φαντάζει το διαζύγιο ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Νικηφόρα ξεκίνησε η σεζόν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο πολλά είναι τα σύννεφα στον ουρανό του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και είναι πιθανό να απομακρυνθεί από τον πάγκο. Τη… βόμβα έριξε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, παραμονές της 2ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στη διοίκηση και τον Πορτογάλο προπονητή, που πηγάζουν επίσης από ορισμένες μεταγραφές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγοράς. Ο αγγλικός σύλλογος αξιολογεί ήδη άλλους προπονητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση στις σχέσεις του Πορτογάλου με τη διοίκηση των «Reds» φάνηκε και από τις δηλώσεις του στο SkySports πριν την έναρξη της Premier League, όπου παραπονέθηκε για τον σχεδιασμό και την καθυστέρηση των μεταγραφών. Αν και έκτοτε η Νότιγχαμ πάτησε… γκάζι και ανακοίνωσε αρκετούς παίκτες, φαίνεται πως το… γυαλί έχει ραγίσει.