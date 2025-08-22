«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Μπενεντέτι»

Τον Λουίς Μπενεντέτι της Παλμέιρας θέλει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Ένας ακόμη παίκτης από τη Βραζιλία φέρεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό, για το κέντρο της άμυνας. Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Ταλίς από την Παλμέιρας, δημοσίευμα φέρνει στο στόχαστρό τους και τον 19χρονο στόπερ Λουίς Μπενεντέτι, που αγωνίζεται στην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα. Κι αυτό την ώρα που η περίπτωση του Γκουστάβο Μάντσα φέρεται να έχει βαλτώσει.

«Ο Ολυμπιακός, από την Ελλάδα, ενδιαφέρεται για τον 19χρονο αμυντικό της Παλμέιρας, Λουίς Μπενεντέτι, έπειτα από μπέρδεμα στις διαπραγματεύσεις για τον αμυντικό της Φορταλέζα, Γκουστάβο Μάντσα», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της βραζιλιάνικης σελίδας Mercado da bola.

Ο νεαρός αμυντικός έχει ήδη εννέα συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και 27 με την ομάδα Κ20 της Παλμέιρας, έχοντας σημειώσει και έξι γκολ. Με ύψος 1,97μ. διακρίνεται για τις εναέριες μονομαχίες, σκοράροντας με αυτόν τον τρόπο, ενώ είναι σταθερός σε απόδοση και αξιόπιστος.