Μέναλο: «Στην Ελλάδα μας περιμένει... κόλαση - Πρέπει να ''σπάσουμε'' την κακή παράδοση»

Ο «χρυσός» σκόρερ της Ριέκα απέναντι στον ΠΑΟΚ (1-0), περιμένει συνθήκες... κόλασης στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως η παράδοση του Δικεφάλου απέναντι στους Κροάτες πρέπει κάπου να «σπάσει».

Αποστολή στην Κροατία

Η Ριέκα πήρε «ελαφρύ» προβάδισμα απέναντι στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου (1-0), με τον μοναδικό σκόρερ του αγώνα, Λούκα Μέναλο να περιμένει συνθήκες... κόλασης στη Θεσσαλονίκη, σχολιάζοντας και την κακή παράδοση των Κροατών απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μια εξαιρετική εμφάνιση από εμάς. Ο ΠΑΟΚ είναι ποιοτικός, καλός, ίσως να μην φάνηκε τόσο λόγω του τρόπου που παίξαμε, γιατί ήμασταν φανταστικοί. Νιώθεις την ποιότητά τους, σε πνίγουν με το πρέσινγκ, αλλά πιστεύω ότι τους περιορίσαμε. Θεωρώ ότι έπρεπε να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Είμαστε μια εργατική ομάδα, ένας για όλους, όλοι για έναν, έτσι φαίνεται.

Ο Νίκο με βρήκε εξαιρετικά στη φάση του γκολ· χρειάστηκε λίγη παραπάνω συγκέντρωση για να εκμεταλλευτούμε και άλλες ευκαιρίες. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό όπως είχαμε συμφωνήσει. Στο γήπεδο νιώθεις την ποιότητά τους, είναι γρήγοροι, ευέλικτοι – Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, πραγματικά καλοί».

Για τον επαναληπτικό στη Θεσσαλονίκη: «Αυτό ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι, στην Ελλάδα μας περιμένει κόλαση. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα, πρώτα στον Βαράζντιν. Ιδανική ευκαιρία να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα για την Ελλάδα. Το κακό ρεκόρ των κροατικών ομάδων απέναντι στις ελληνικές; Κάθε παράδοση πρέπει κάπου να σπάσει· ελπίζουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα την σταματήσουμε»

