«Ελλιπές» πρόγραμμα στο Βέλγιο ελέω Ευρώπης

Ποδόσφαιρο
Πέντε αναμετρήσεις και τρεις αναβολές μετράει η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βελγίου ελέω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Με πέντε -από τις οκτώ προγραμματισμένες- αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ανάμεσά τους και αυτή της Άντερλεχτ -αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League- με τη Γάνδη.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Βέλγιο:

Σάββατο 23 Αυγούστου

Κλαμπ Μπριζ-Βέστερλο αναβλήθηκε

Σταντάρ Λιέγης-Σερκλ Μπριζ

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σεντ Τρουϊντέν

Κυριακή 24 Αυγούστου

Αντβέρπ-Μαλίν
Άντερλεχτ- Γάνδη αναβλήθηκε 
Γκενκ-Σαρλρουά αναβλήθηκε
Λα Λουβιέρ- Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ
Ντέντερ-Λέουβεν

