«Ελλιπές» πρόγραμμα στο Βέλγιο ελέω Ευρώπης

Με πέντε -από τις οκτώ προγραμματισμένες- αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ανάμεσά τους και αυτή της Άντερλεχτ -αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League- με τη Γάνδη.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Βέλγιο:
Σάββατο 23 Αυγούστου
Κλαμπ Μπριζ-Βέστερλο αναβλήθηκε
Σταντάρ Λιέγης-Σερκλ Μπριζ
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σεντ Τρουϊντέν
Κυριακή 24 Αυγούστου
Αντβέρπ-Μαλίν
Άντερλεχτ- Γάνδη αναβλήθηκε
Γκενκ-Σαρλρουά αναβλήθηκε
Λα Λουβιέρ- Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ
Ντέντερ-Λέουβεν