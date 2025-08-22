«Ελλιπές» πρόγραμμα στο Βέλγιο ελέω Ευρώπης

Πέντε αναμετρήσεις και τρεις αναβολές μετράει η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βελγίου ελέω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Με πέντε -από τις οκτώ προγραμματισμένες- αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ανάμεσά τους και αυτή της Άντερλεχτ -αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League- με τη Γάνδη.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Βέλγιο:



Σάββατο 23 Αυγούστου

Κλαμπ Μπριζ-Βέστερλο αναβλήθηκε

Σταντάρ Λιέγης-Σερκλ Μπριζ

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σεντ Τρουϊντέν

Κυριακή 24 Αυγούστου



Αντβέρπ-Μαλίν

Άντερλεχτ- Γάνδη αναβλήθηκε

Γκενκ-Σαρλρουά αναβλήθηκε

Λα Λουβιέρ- Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ

Ντέντερ-Λέουβεν