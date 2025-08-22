Η Σπόρτινγκ στη Μαδέιρα απέναντι στη Νασιονάλ με στόχο το απόλυτο

Η Σπόρτινγκ του Γιώργου Βαγιαννίδη αγωνίζεται στη Μαδέιρα απέναντι στην τοπική Νασιονάλ, με μοναδικό στόχο το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.

Το "Estádio da Madeira" για να αντιμετωπίσει τη Νασιονάλ, θα επισκεφθεί η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Γιώργου Βαγιαννίδη, με στόχο να κάνει το τρία στα τρία και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι η συνάντηση που ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση της Εστορίλ απέναντι στη Σάντα Κλάρα.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Primeira Liga:

Σάββατο 23 Αυγούστου

Νασιονάλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μπενφίκα-Τοντέλα

Αρούκα- Ρίο Άβε

Κυριακή 24 Αυγούστου



Φαμαλικάνο-Ζιλ Βισέντε

Μορεϊρένσε-Βιτόρια Γκλιμαράες

Πόρτο- Κάζα Πία

Μπράγκα-AVS

Δευτέρα 25 Αυγούστου



Εστρέλα Αμαδόρα-Αλβέρκα

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου



Εστορίλ-Σάντα Κλάρα