Η Σπόρτινγκ στη Μαδέιρα απέναντι στη Νασιονάλ με στόχο το απόλυτο

Η Σπόρτινγκ του Γιώργου Βαγιαννίδη αγωνίζεται στη Μαδέιρα απέναντι στην τοπική Νασιονάλ, με μοναδικό στόχο το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.

Το "Estádio da Madeira" για να αντιμετωπίσει τη Νασιονάλ, θα επισκεφθεί η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Γιώργου Βαγιαννίδη, με στόχο να κάνει το τρία στα τρία και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι η συνάντηση που ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση της Εστορίλ απέναντι στη Σάντα Κλάρα.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Primeira Liga:

Σάββατο 23 Αυγούστου

Νασιονάλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μπενφίκα-Τοντέλα

Αρούκα- Ρίο Άβε

Κυριακή 24 Αυγούστου

Φαμαλικάνο-Ζιλ Βισέντε
Μορεϊρένσε-Βιτόρια Γκλιμαράες
Πόρτο- Κάζα Πία 
Μπράγκα-AVS

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Εστρέλα Αμαδόρα-Αλβέρκα

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Εστορίλ-Σάντα Κλάρα

