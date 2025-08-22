Η Σπόρτινγκ στη Μαδέιρα απέναντι στη Νασιονάλ με στόχο το απόλυτο

Το "Estádio da Madeira" για να αντιμετωπίσει τη Νασιονάλ, θα επισκεφθεί η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Γιώργου Βαγιαννίδη, με στόχο να κάνει το τρία στα τρία και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι η συνάντηση που ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση της Εστορίλ απέναντι στη Σάντα Κλάρα.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Primeira Liga:
Σάββατο 23 Αυγούστου
Νασιονάλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μπενφίκα-Τοντέλα
Αρούκα- Ρίο Άβε
Κυριακή 24 Αυγούστου
Φαμαλικάνο-Ζιλ Βισέντε
Μορεϊρένσε-Βιτόρια Γκλιμαράες
Πόρτο- Κάζα Πία
Μπράγκα-AVS
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Εστρέλα Αμαδόρα-Αλβέρκα
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Εστορίλ-Σάντα Κλάρα