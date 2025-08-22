«Δοκιμασίες» εκτός έδρας για Ρεάλ και Μπαρτσελόνα

Στις έδρες των Λεβάντε και Οβιέδο δοκιμάζονται Μπαρτσελόνα και Ρεάλ αντίστοιχα για τη 2η αγωνιστική της La Liga.

Επισκέψεις είναι προγραμματισμένες να κάνουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη δεύτερη ημέρα της ισπανικής λίγκας. Οι Καταλανοί πρωταθλητές θα βρεθούν στο "Estadio Ciudad de Valencia" για ν' αναμετρηθούν με τη Λεβάντε, ενώ οι Μαδριλένοι στο "Estadio Municipal Carlos Tartiere" για το ραντεβού τους με την Οβιέδο.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της La Liga:



Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπέτις-Αλαβές

Σάββατο 23 Αυγούστου



Μαγιόρκα-Θέλτα

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 24 Αυγούστου



Οσασούνα-Βαλένθια

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 25 Αυγούστου



Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο

Σεβίλλη-Χετάφε