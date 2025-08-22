A Bola: «Με 20 εκατ. ευρώ ο Ιωαννίδης στην Σπόρτινγκ»

Η πορτογαλική εφημερίδα αναφέρει ότι η Σπόρτινγκ προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο στον Παναθηναϊκό θέλουν δεδομένα περισσότερα αλλά και ποσοστό μεταπώλησης για να τον παραχωρήσουν. Το «παιχνίδι» όμως ξεκίνησε…

Δυναμικά επιστρέφει το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη στο ρεπορτάζ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την επίθεση, την ώρα που ο Κόνραντ Χάρντερ ετοιμάζει βαλίτσες για τη Γαλλία και τη Ρεν. Η πορτογαλική «A Bola» αναφέρει πως ο 25χρονος Έλληνας φορ είναι ο βασικός στόχος για την επίθεση των «λιονταριών», τα οποία ετοιμάζονται να κάνουν νέα πρόταση.

Από την πώληση του Χάρντερ, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι αντί του Ιωαννίδη, οι Πορτογάλοι αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους 20 εκατ. ευρώ και ένα ανάλογο ποσό εκτιμούν ότι είναι ικανό για να πάρουν τον επιθετικό του Παναθηναϊκό στη Λισαβόνα.

Μάλιστα, τονίζεται ότι πέρυσι η χρονιά του Ιωαννίδη δεν ήταν τόσο παραγωγική όσο η προηγούμενη, καταγράφοντας 11 γκολ και 2 ασίστ σε 42 παιχνίδια, ενώ το 2023-24 είχε 23 γκολ και 11 ασίστ σε 44 ματς. Θεωρώντας πως είναι λιγότερο κομβικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το ποσό που εκτιμούν οι Πορτογάλοι ότι θα κοστίσει η μεταγραφή είναι στα 20 εκατ. ευρώ.