Στον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες - Έρχεται σήμερα στην Αθήνα

Απόλυτη επιβεβαίωση εντός ακόμη αποκλειστικού ρεπορτάζ του SDNA, καθώς ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με τον Ρενάτο Σάντσες και έρχεται το απόγευμα στην Αθήνα, για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει.

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια ακόμα μεταγραφή βόμβα από αυτές που προσθέτουν ποιότητα και προσωπικότητα.

Οι «πράσινοι» όπως είχε γράψει πρώτο το SDNA είχαν «δέσει» τον Ρενάτο Σάντσες και παρά τα… κόλπα του Μέντες και της Παρί, με σύμμαχο τη θέληση του Πορτογάλου άσου, τον φέρνουν σήμερα στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά να υπογράψει.

Το τριφύλλι έψαχνε όπως και στην περίπτωση της απώλειας του Βαγιαννίδη, έτσι και με τον Μαξίμοβιτς, έναν αντικαταστάτη με παραστάσεις, με ηγετική παρουσία που να προφέρει πρέσινγκ αλλά και παιχνίδι με τη μπάλα σε υψηλό επίπεδο. Και τον βρήκε στο πρόσωπο του 28χρονου Πορτογάλου που έρχεται διψασμένος μετά από δύο μισές σεζόν να αποδείξει ότι είναι εδώ.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με την Παρί και τον παίκτη, που έρχεται δανεικός για ένα χρόνο, μειώνοντας στο ελάχιστο το ρίσκο της απόκτησής του λόγω του παρελθόντος του με το ιατρικό ιστορικό.

Το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού θα τον… ξεσκονίσει και εφόσον περάσει τα τεστ θα υπογράψει στους πράσινους προσθέτοντας δύναμη, ηγεσία και κυριαρχία στη μεσαία γραμμή.

Ο Παναθηναϊκός με συντονισμένες κινήσεις δεν άφησε ποτέ την κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο του και παρά τη θέληση… τρίτων να τον στείλουν αλλού, ντύνει τον Σάντσες στα πράσινα. Το SDNA πιστό στην εξαγγελία του για ταχύτητα στην ενημέρωση και αξιοπιστία ουδέποτε έκανε πίσω στην αρχική δημοσίευση που ανέφερε ότι «ο Παναθηναϊκός φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες».

Αντιθέτως, ενίσχυε το ρεπορτάζ και την πεποίθηση ότι ο παίκτης θα καταλήξει στα πράσινα όπως κι έγινε…

Διαβάστε ακόμα:

Ρενάτο Σάντσες: Ο Παναθηναϊκός αποκτά παίκτη για τον οποίον έχουν δαπανηθεί 80 εκατομμύρια ευρώ!

Ρενάτο Σάντσες: Ο παράγοντας Χ που έφερε ένα Euro στην Πορτογαλία (vid)

Ρενάτο Σάντσες: Έπαιξε και σκόραρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (vid)