Ιβανούσετς: «Μία λεπτομέρεια έκρινε το ματς - Τα λέμε στη ρεβάνς της Τούμπας»

Ο Λούκα Ιβανούσετς επέστρεψε σε... γνώριμα εδάφη, υπογραμμίζοντας στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι πως μία λεπτομέρεια έκρινε το παιχνίδι.

Αποστολή στην Κροατία

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο Ρουγιέβιτσα από τη Ριέκα (1-0) με την υπόθεση πρόκριση να παραμένει «ανοιχτή», κάτι το οποίο ανέφερε και ο Λούκα Ιβανούσετς στις δηλώσεις του, με μία λεπτομέρεια να κρίνει τον αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, μια λεπτομέρεια/στημένη φάση έκρινε τον νικητή. Ο αγώνας ήταν ισορροπημένος. Συγχαρητήρια στη Ριέκα, τα λέμε στη ρεβάνς. Ήταν καλοί, είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες, εκείνοι τις δικές τους, αλλά μια λεπτομέρεια έκανε τη διαφορά».

Για το δοκάρι που είχε: «Καλό σουτ, δεν ήθελε να μπει, ελπίζω να μπει στη ρεβάνς. Το σκορ είναι ανοιχτό, έχουμε και το πρώτο μας ματς πρωταθλήματος την Κυριακή. Νιώσαμε τη Ριέκα, θα προετοιμαστούμε καλά και περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι».