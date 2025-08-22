Τζάλοβιτς: «Πήραμε ρίσκο απέναντι στον ΠΑΟΚ, ήμασταν γενναίοι - Πάμε με καλή προίκα στην Θεσσαλονίκη»

Ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς αποθέωσε μετά τη νίκη της Ριέκα επί του ΠΑΟΚ (1-0), τους συνεργάτες και τους παίκτες του, για τη δύναμη και το θάρρος που επέδειξαν.

Φανερά ικανοποιημένος από τη συνολική ομαδική δουλειά ήταν ο προπονητής των νταμπλούχων Κροατίας, ο οποίος παρακολούθησε από τις κερκίδες λόγω τιμωρίας τον αγώνα, κάτι το οποίο σχολίασε στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήμασταν τόσο έξυπνοι όσο χρειαζόταν για ένα τέτοιο παιχνίδι. Μας έλειψε το δεύτερο γκολ για να «κλειδώσουμε» τα πάντα. Μεγάλη νίκη για εμάς, αλλά πάνω απ’ όλα για τους παίκτες μου, που έδειξαν ότι μπορούν να αγωνιστούν σε σοβαρό επίπεδο. Ήμασταν όπως έπρεπε – πραγματικά καλοί. Η νίκη είναι σπουδαία και μια καλή «προίκα» για τη ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει εκεί να παρουσιαστούμε αντρίκια, δυνατά και θαρραλέα, και να κυνηγήσουμε την πρόκριση. Τώρα πρέπει να αφήσουμε αυτή τη νίκη στην άκρη και να συγκεντρωθούμε στον Βαράζντιν. Μετά από εκείνο το παιχνίδι θα προετοιμαστούμε για τον ΠΑΟΚ».

Πώς ήταν να παρακολουθείτε τον αγώνα από την κερκίδα;

«Είναι δύσκολο να βλέπεις το ματς από την κερκίδα, γιατί βλέπεις τα πάντα πολύ καθαρά και είναι δύσκολο να το μεταφέρεις στον αγωνιστικό χώρο. Οι βοηθοί μου έκαναν καλή δουλειά».

Μπήκατε χωρίς άγχος στο παιχνίδι;

«Μπήκαμε θαρραλέα, αλλά και με τη Ντινάμο ήμασταν γενναίοι και επιθετικοί. Παίξαμε με έξι επιθετικογενείς παίκτες, πήραμε ρίσκο. Ήμασταν έξυπνοι όσο χρειαζόταν για ένα τέτοιο ματς. Υπήρχαν στιγμές που πιεστήκαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, δεν μας εξέπληξε, αλλά πιστεύω ότι ρόλο έπαιξε και το ότι εμείς ήμασταν καλοί και σταθεροί. Μας έλειψε το δεύτερο γκολ για να «κλείσουμε» το παιχνίδι».

Οι Έλληνες σαν να αρκέστηκαν σε μια ήττα με το ελάχιστο σκορ;

«Στο δεύτερο ημίχρονο αμυνθήκαμε καλύτερα και βγαίναμε καλά μπροστά. Μεγάλη νίκη, αλλά πρέπει να στραφούμε σε άλλες προκλήσεις. Η Ευρώπη είναι μεγάλη υπόθεση για εμάς, αλλά το πρωτάθλημα είναι σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να τα ισορροπήσουμε όλα. Έχουμε παίκτες που θα πάρουν ευκαιρία κόντρα στον Βαράζντιν. Μας περιμένει ο Βαράζντιν, ένας εξαιρετικός αντίπαλος».

Μπορεί η Ριέκα να περάσει από τη Θεσσαλονίκη;

«Μπορούμε! Η πίεση του κόσμου, ο καλός αντίπαλος… όλα αυτά ισχύουν. Όμως εμείς πρέπει να μπούμε θαρραλέα και να είμαστε η πραγματική Ριέκα»