Οι πρεμιέρες στη Σούπερ Λίγκα με αριθμούς

Πόσες νίκες έχουν οι γηπεδούχοι στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος;

Η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει πάντα μια ιδιαίτερη σημασία. Όταν η μπάλα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου, η πρώτη σέντρα θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη ενός πρωταθλήματος που οι 14 μονομάχοι έχουν τις δικές τους προσδοκίες και γνωρίζουν πως όλα θα κριθούν στο χορτάρι.

Από τις 19 Αυγούστου 2006, όταν έγινε η πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος υπό την αιγίδα της Super League, αυτό είναι το 20ό Πρωτάθλημα που διοργανώνει η Super League.

Εκείνη την ημέρα, στις 19 Αυγούστου 2006, στο στάδιο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Ξάνθη στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της σεζόν 2006-07, αλλά και μιας νέας εποχής.

Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 2-1, αλλά το πρώτο γκολ της διοργάνωσης ήρθε από τον Γιώργο Μπάρκογλου, ο οποίος είχε δώσει το προσωρινό προβάδισμα στην ακριτική ομάδα.

Οι Ερυθρόλευκοι είναι η μια από τις τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στη φετινή πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος, αφού οι αναμετρήσεις Άρης – Βόλος και Ολυμπιακός – ASTERAS AKTOR είναι οι δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν την ίδια ώρα το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025.

Αυτή είναι η ένατη φορά που η πρεμιέρα γίνεται σε δύο διαφορετικά γήπεδα, ενώ υπάρχουν δέκα φορές που υπήρχε ένα ματς και μια φορά που η έναρξη έγινε με τρία ματς παράλληλα.

Συνολικά έχουν διεξαχθεί 29 αναμετρήσεις, όπου τον πρώτο λόγο έχει η ισοπαλία (11 φορές), ακολουθούν οι νίκες των γηπεδούχων (9 φορές) και οι νίκες των φιλοξενούμενων (9 φορές).

Οι ομάδες που έχουν συμμετάσχει σε αγώνες της πρεμιέρας είναι 23, με τον ASTERAS AKTOR να έχει τις περισσότερες, με αυτή να είναι η όγδοη. Η Ξάνθη είχε τέσσερις παρουσίες σε πρεμιέρα, ενώ και η Λαμία και ο Ατρόμητος έχουν από τέσσερις.

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά θα είναι σε παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία ο Βόλος, ενώ αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη για τον Ολυμπιακό.