Τα χθεσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βάζει ο Τύπος στο μικροσκόπιο και αναλύει πώς θα έρθουν οι προκρίσεις.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η χθεσινή βραδιά είχε θετικό πρόσημο για τον Παναθηναϊκό. Πήρε προβάδισμα, έκανε ανατροπή, και πάλεψε για το καλύτερο. Συνεπώς, ξεκινάει για τη ρεβάνς στην Τουρκία από τη θέση του φαβορί. Υπάρχει κι ένα «όμως» πάντως. Ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να νικήσει πιο εύκολα και με μεγαλύτερο σκορ ενόψει του αγώνα της επόμενης εβδομάδας. Οι Πράσινοι, δηλαδή, μπορεί να πέτυχαν δύο γκολ αλλά κλότσησαν για μία ακόμη φορά πολλές ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ένα «φτηνό» γκολ από στημένη φάση, αλλά δεν σοκαρίστηκε. Προσπάθησε, βρήκε τις δύο καλές του στιγμές και αυτός από στημένα, πήρε το 2-1 και τα πράγματα εξελίχθηκαν αρκετά καλά, αν και θα μπορούσαν όπως είπαμε και καλύτερα.

Η ελληνική ομάδα βοηθήθηκε και από τις αλλαγές του Βιτόρια, ειδικά από τη στιγμή που μπήκαν Ιωαννίδης και Καλάμπρια, με τους Πράσινους να ανεβάζουν στροφές και να πιέζουν. Ειδικά με το που μπήκε ο Ιταλός άσος στον αγωνιστικό χώρο «δαιμονίστηκε» και ο Τετέ. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα πρέπει τώρα να ταξιδέψει για μάχη στην Τουρκία. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Η πρόκριση όμως έχει γείρει προς το μέρος του, έστω ελαφριά. Με μια σοβαρή εμφάνιση μπορεί να πάρει το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League, έτσι ώστε να μην πάει χαμένη όλη η προσπάθεια έως τώρα αυτό το καλοκαίρι αλλά και η χθεσινή ανατροπή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Eξαιρετικό αποτέλεσμα μετά από μια σε γενικές γραμμές καλή εμφάνιση. Η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία στις Βρυξέλλες έχοντας πρώτο παίκτη της με διαφορά από τον δεύτερο τον Θωμά Στρακόσια που έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τα χρώματα της «Ένωσης». Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Πέτρος Μάνταλος που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε οντότητα στη μεσαία γραμμή. Όσο για τον Ελίασον: Ε, αυτός έδειξε με την πρώτη του συμμετοχή φέτος ότι έχει θέση σε αυτή την ομάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μάλλον αδίκησε τον εαυτό του και την ομάδα του με τις επιλογές που έκανε στην αρχική εντεκάδα. Η ΑΕΚ μπήκε φοβισμένα στο παιχνίδι και η Άντερλεχτ την έριξε αμέσως στα σχοινιά δημιουργώντας μέσα σε δέκα λεπτά τουλάχιστον δυο κλασσικές ευκαιρίες για γκολ. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αιφνιδίασε μόνο τους ρεπόρτερ με τις επιλογές του. Μάλλον μπέρδεψε και τους παίκτες του με το ιδιότυπο 4-4-1-1 που παράταξε την ομάδα με αποτέλεσμα να χρειαστούν οι σωτήριες επεμβάσεις του Στρακόσια και τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο ώστε να επέλθει μια κάποια ισορροπία στο ματς. Κι εκεί που φαινόταν πως η «Ένωση» το είχε καταφέρει, ο Ντόλμπεργκ βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της περιοχής, ο Ρέλβας καθυστέρησε να κινηθεί προς το μέρος του και ο Δανός διεθνής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Πινέδα με τον Πέτρο Μάνταλο που μπήκαν στην επανάληψη βελτίωσαν κατακόρυφα την εικόνα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Η Αντερλεχτ εξακολουθούσε να είναι επικίνδυνη αλλά σκόνταφτε πάνω στον Στρακόσια. Ο Ελίασον πλάσαρε στην πρώτη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και το ισόπαλο αποτέλεσμα αφήνει ανοικτούς στους λογαριασμούς και δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα στην «Ενωση».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Είκοσι λεπτά φουλ επιθετικού ποδοσφαίρου ήταν αρκετά για τον Παναθηναϊκό για να γυρίσει την κατάσταση απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, να πάρει τη νίκη με 2-1 και να πάει την άλλη Πέμπτη στην Τουρκία ως το ακλόνητο φαβορί για την είσοδό του στη League Stage του Europa League. Ακλόνητο φαβορί όχι τόσο λόγω του σκορ, αλλά κυρίως λόγω της εικόνας των δύο ομάδων. Οι Τούρκοι δεν έδειξαν δα και κάποια σπουδαία ομάδα, έχουν χτυπητές αδυναμίες και αν ο Παναθηναϊκός δεν αιφνιδιαζόταν από το 0-1 που ήρθε κόντρα στη ροή του ματς, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο και πιο «καθαρό» προβάδισμα πρόκρισης. Αλλά αν την επόμενη Πέμπτη είναι σοβαρός, εκείνος θα προκριθεί, αφήνοντας τους Τούρκους στην παρθενική ευρωπαϊκή τους συμμετοχή στο Conference League.

Έλειψε και πάλι από τον Παναθηναϊκό ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά μεσοεπιθετικά, που θα ανοίξει χώρους, που θα τροφοδοτήσει σωστά τον φορ και θα κάνει πιο εύκολη τη δουλειά. Βρήκε όμως έναν ηγέτη που η προσωπικότητά του μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα. Και ας είναι δεξί μπακ. Ο Νταβίντε Καλάμπρια στο πρώτο του μισάωρο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέδειξε γιατί είχε φτάσει σε σημείο να φορά το περιβραχιόνιο ενός παγκόσμιου ποδοσφαιρικού κολοσσού όπως είναι η Μίλαν. Κάθε του επαφή με την μπάλα, κάθε του ανέβασμα, κάθε του συμμετοχή σε φάση έβγαζε κλάση, ποιότητα και προσωπικότητα. Άλλαξε τη ροή του αγώνα, διαφοροποίησε την ψυχοσύνθεση όλης της ομάδας, «ψάρωσε» τους αντιπάλους του. Δεν είχε συμμετοχή σε κάποιο γκολ, δεν έκανε κάτι εξεζητημένο, δεν ανάγκασε την εξέδρα να ξεσηκωθεί. Την ανάγκασε όμως στο τέλος να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του κάνοντας τα απλά και τα απολύτως απαραίτητα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΝΙΑΣ - ΦΩΣ

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία τους στους επαναληπτικούς για να μπορέσουν να πάρουν αυτοί το εισιτήριο για τη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μετά τα χθεσινά ματς.

Οι «πράσινοι» που χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή για να κερδίσουν τους Τούρκους της Σαμσουνσπόρ, κατάλαβαν πως τίποτε δεν μπορούν να κερδίσουν για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν στο Γιουρόπα Λιγκ. Είδαν πως στη ρεβάνς τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα απέναντι σε μια ομάδα που έχει τον τρόπο και την ποιότητα στην έδρα της να τους βάλει στην περιοχή τους και να τους κάνει αφόρητη τη ζωή.

Η ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα σε πολύ μεγάλη βραδιά και αυτό τη βοήθησε να περάσει… αλώβητη από το εφιαλτικό ξεκίνημα στις Βρυξέλλες. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά κατάφερε στο «Lotto Park» να πιάσει τουλάχιστον τον… λήγοντα. Ανόητη η ενέργεια του Μάνταλου που δέχθηκε τζάμπα την κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός χθες στην Κροατία, έχασε 1-0 από τη Ριέκα αλλά κυρίως δεν έδειξε ικανός να απειλήσει τους γηπεδούχους, με τον Παβλένκα ξανά να είναι ο κορυφαίος παίκτης. Με τον τερματοφύλακα καλύτερο, δύσκολα μπορεί να ελπίζει ο «Δικέφαλος» σε περισσότερα πράγματα.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΑΕΚ

Η ηττοπαθής ΑΕΚ των έξι ηττών σε έξι ματς στα πλέι οφ (για να μην το πάω ακόμα πιο πίσω), έδωσε μέσα σε λίγους μόνο μήνες και χάρη στη δουλειά του Νίκολιτς, τη θέση της σε μια ΑΕΚ που έχει πέντε ευρωπαϊκά ματς-τελικούς και δεν έχει χάσει κανένα! Συγκεκριμένα έχει κάνει τρεις ισοπαλίες εκτός έδρας, δύο νίκες εντός έδρας και θέλει άλλη μια, σε έξι βράδια στη φλεγόμενη Νέα Φιλαδέλφεια για να πετύχει για πρώτη φορά στην ιστορία της, τρεις προκρίσεις σε τρεις προκριματικούς γύρους και να παίξει σε ευρωπαϊκό όμιλο. Δεν το λες και λίγο…

Από την αρχή αυτής της διαδικασίας, είχα κάνει λόγο για έξι… πίστες, που θα πρέπει η ΑΕΚ να βρίσκει τον τρόπο να τις ξεπερνά μία προς μία. Τον βρήκε τον τρόπο και ας μην είναι η ομάδα πλήρης. Κι αυτό καθιστά το μέχρι στιγμής κατόρθωμά της, ακόμα πιο σημαντικό. Ωστόσο, το μόνο που μετράει τώρα, είναι το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης. Τίποτα άλλο. Εκεί όπου η ΑΕΚ θέλει ΜΟΝΟ νίκη κόντρα στην Άντερλεχτ. Μα θα έρθει στην κανονική διάρκεια, μα θα έρθει στην παράταση, μα θα έρθει στα πέναλτι., μα θα έρθει… όπως έρθει. Αρκεί να έρθει!

