Μάνταλος: Η αποβολή στην Ολλανδία ήταν η έκτη στην καριέρα του

Ο μέσος της ΑΕΚ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Άντερλεχτ.

Ο Πέτρος Μάνταλος αποβλήθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ενώ μετράει και μία αποβολή ως παίκτης της Ξάνθης.

- Στις 11/6/2014 ήταν η πρώτη αποβολή στην καριέρα του Μάνταλου, στο μπαράζ παραμονής ανάμεσα σε Ξάνθη και Ολυμπιακό Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», που ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα της Θράκης, πριν πάει στην ΑΕΚ. Στο 48’ είχε αποβληθεί από τον Τάσο Σιδηρόπουλο με απευθείας κόκκινη κάρτα για εκτός φάσης χτύπημα.

- Η πρώτη του αποβολή ως παίκτης της ΑΕΚ ήταν στις 2/2/2015, στην Football League, όταν στο 87ο λεπτό του αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

- Η δεύτερη αποβολή ήρθε πέντε χρόνια αργότερα, στις 24/6/2020, στον επαναληπτικό ημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη στο «Βικελίδης» (2-2), στο τελευταίο λεπτό της παράτασης πήρε ηθελημένα δεύτερη κίτρινη κάρτα, προκειμένου να αγωνιστεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

- Η τρίτη ήταν στις 4/10/2020, στην ήττα με 1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Στο 39ο λεπτό είχε αντικρίσει απευθείας κόκκινη από τον Τάσο Παπαπέτρου για επικίνδυνο μαρκάρισμα.

- Στις 3/9/2023 στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (2-3) και με το σκορ ήδη 1-0 εις βάρος της ομάδας του, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Βαγγέλη Μανούχο για σκληρό μαρκάρισμα.