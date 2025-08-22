Ελλάς Σύρου: Πρώτα σκόραρε, μετά ανακοινώθηκε ο Καλός

Ο Γιώργος Καλός πέτυχε το ιστορικό γκολ της πρόκρισης της Ελλάς Σύρου στη League Phase του Κυπέλλου, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει σήμερα την παραμονή του στην ομάδα.

Αναλυτικά:

Μπορεί να μην είχε ανακοινωθεί ακόμη επίσημα από την ομάδα, όμως ο Γιώργος Καλός φρόντισε να συστηθεί μόνος του με τον καλύτερο τρόπο, βάζοντας το ιστορικό γκολ, χαρίζοντας την πρόκριση στην Ελλάς Σύρου στο League Phase.

Η διοίκηση της Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνέχιση της συνεργασίας της, για μία ακόμα χρονιά με τον 21χρονο (5/2/2004) μεσοεπιθετικό. Ο Γιώργος έχει αγωνιστεί με επιτυχία στις Κ17 και Κ19 του Παναθηναϊκού, ενώ την προπέρσινη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ηλυσιακού.

Ο ταλαντούχος αριστερός εξτρέμ διαθέτει σημαντικές εμπειρίες, έχοντας αγωνιστεί 1.386 λεπτά στη Super League Κ19, με απολογισμό 29 παιχνίδια και 5 γκολ, ενώ στο ενεργητικό του έχει και 4 συμμετοχές στη διοργάνωση UEFA Youth League.

Η οικογένεια της Ελλάς Σύρου του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες, με στόχο μια γεμάτη και δημιουργική σεζόν γεμάτη νέες διακρίσεις με τη φανέλα της ομάδας του νησιού μας.

