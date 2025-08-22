Επανέρχεται η Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - «Ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση» (pic)

Πρωτοσέλιδο και πάλι στην «A Bola» ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού. Τι αναφέρει και η «Record»

Κρατάει χρόνια αυτή η… κολώνια της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με τον Παναθηναϊκό για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο πορτογαλικός σύλλογος φαίνεται να επανέρχεται για την απόκτηση του διεθνή επιθετικού σύμφωνα με την «A Bola» και δεν αποκλείεται η ελληνική…αποικία στην ομάδα να μεγαλώσει μετά την απόκτηση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η πορτογαλική εφημερίδα στο φύλλο της Παρασκευής 22/8 έχει βασικό θέμα τον άσο του Παναθηναϊκού με τίτλο: «Ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση» και προσθέτει ότι «ο Έλληνας επιστρέφει στο ραντάρ των “λιονταριών”, έναν χρόνο μετά».

Το περσινό καλοκαίρι ο Ιωαννίδης ήταν ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος των Πορτογάλων για την επίθεση αλλά η μεταγραφή δεν είχε προχωρήσει εξαιτίας των απαιτήσεων του Παναθηναϊκού.

Ένα χρόνο μετά η Σπόρτινγκ φαίνεται να επανέρχεται αλλά οι απαιτήσεις των «πράσινων» δεν έχουν αλλάξει αφού η απάντηση σε πρόσφατη πρόταση της Φιορεντίνα ήταν ότι «ο Ιωαννίδης δεν πωλείται κάτω από 30 εκατομμύρια ευρώ».

Οι «βιόλα» πήραν τον Πίκολι για την επίθεση, η Σπόρτινγκ χάνει τον Χάρντερ που πάει στη Ρεν και κάπως έτσι τα «λιοντάρια» επιστρέφουν για τον Ιωαννίδη.

Τι αναφέρει και η «Record»

Στον Ιωαννίδη αναφέρεται και η «Record» σε περίπτωση που φύγει ο Χάρντερ.

«Η Σπόρτινγκ έχει έτοιμο σχέδιο για να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση μεταγραφής του Χάρντερ» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος που συμπληρώνει. «Ο Έλληνας του Παναθηναϊκού, πλέον 25 ετών, ήταν στόχος των «λιονταριών» την τελευταία περίοδο εκτός σεζόν, αλλά τελικά έφτασε... στον Δανό (σ.σ. Χάρντερ)».