ΑΕΚ: Γκολ μετά από έξι μήνες o Ελίασον – Οκτώ χρόνια μετά στην Ευρώπη

Ο Νίκλας Ελίασον επέστρεψε στα γκολ χθες στο Βέλγιο.

Η ποιότητα του Νίκλας Ελίασον δεν αμφισβητείται και η σωστή διαχείριση της κατάστασής του από τον Μάρκο Νίκολιτς τον έφερε χθες να αναδειχτεί και πάλι ως πρωταγωνιστής στην ΑΕΚ.

Ο Σουηδός εξτρέμ πέτυχε το κρίσιμο γκολ της Ένωσης κόντρα στην Άντερλεχτ και κράτησε ζωντανή την ομάδα του στην υπόθεση πρόκριση. Ήταν το πρώτο του γκολ μετά από έξι μήνες, καθώς είχε να σκοράρει από τις 23/2 στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Παράλληλα, αυτό ήταν μόλις το δεύτερο τέρμα του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς δεν είχε βρει δίχτυα σε προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς της ΑΕΚ.

Το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ το είχε πετύχει πριν 8 χρόνια, στις 29 Ιουνίου 2017, στο 5-0 της Νόρκεπινγκ επί της Πρίστινα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League.