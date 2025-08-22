Βρήκε δίχτυα μετά από πέντε χρόνια ο Πάλμερ Μπράουν - Τα 5 γκολ της καριέρας του

Ο στόπερ του Παναθηναικού έβαλε τη… σφραγίδα του στην ανατροπή κόντρα στην Σάμσουνσπορ.

Με το γκολ του ο Πάλμερ Μπράουν οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη κόντρα στην τουρκική Σάμσουνσπορ και παράλληλα, επέστρεψε στα δίχτυα έπειτα από πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα έπειτα από πέντε χρόνια!

Συγκεκριμένα τελευταίο γκολ που είχε πετύχει ο 23χρονος, ήταν στις 13/6/2020 όταν ανήκε στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά αγωνιζόταν ως δανεικός στην Αούστρια Βιέννης. Τη συγκεκριμένη ημέρα η ομάδα της Βιέννης αντιμετώπιζε εκτός έδρας τη Μάτερσμπουργκ, με τον Μπράουν να έρχεται από τον πάγκο στο 46' και να βρίσκει δίχτυα δυο λεπτά αργότερα, με εξαιρετική κεφαλιά.

Τη συγκεκριμένη χρονιά είχε σκοράρει και στις 23/2/2020 κόντρα στη Σάλτσμπουργκ.

Συνολικά ο Πάλμερ Μπράουν έχει σκοράρει πέντε φορές στην καριέρα του αφού έχει πετύχει γκολ και με την Μπρέντα κόντρα στην Έμμεν τον Δεκέμβριο του 2019 και κόντρα στην Ντρόρντρεχτ u21 τον Οκτώβριο του 2018.