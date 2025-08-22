Αποκλείστηκε με τη Γοδόι και πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Αντίνο

Η Γοδόι Κρουζ του Σαντίνο Αντίνο δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Copa Sudamericana και ο παίκτης ετοιμάζεται για Ελλάδα.

Πιο κοντά στη μετακόμισή του στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Σαντίνο Αντίνο. Τα ξημερώματα η Γοδόι Κρουζ έχασε 1-0 από την Ατλέτικο Μινέιρο και αποκλείστηκε στους «16» του Copa Sudamericana.

Ο 19χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και είχε καλή απόδοση, αλλά η ομάδα του δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Πιθανότατα αυτό να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Αντίνο στην Αργεντινή, με τον Ολυμπιακό να περιμένει τον παίκτη στην Αθήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν 7 εκατ. ευρώ και 20% ποσοστό μεταπώλησης και παρά το γεγονός ότι η Γοδόι φέρεται να αυξάνει τις απαιτήσεις της, το πιθανότερο είναι να κλείσει η μεταγραφή σε αυτά τα νούμερα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως περιμένει τον Αντίνο, καθώς θεωρεί ότι «κουμπώνει» στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

