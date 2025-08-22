Η Μπέτις «πιέζει» την Γιουνάιτεντ για τον Άντονι

Οι Ισπανοί βλέποντας την κλεψύδρα να αδειάζει, ασκούν έντονες πιέσεις στους «Κόκκινους Διάβολους», προκειμένου να ρίξουν τις απαιτήσεις τους για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Ο Άντονι στο δεύτερο μισό της περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στην Μπέτις με την μορφή του δανεισμού από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκοντας ξανά το καλό του εαυτό.

Οι εμφανίσεις του Άντονι, έπεισαν την διοίκηση των «Βερδιμπλάνκος», που από την αρχή του καλοκαιριού διατηρούν επαφή με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Οι απαιτήσεις των «Κόκκινων Διάβολων», όμως παραμένουν υψηλές και όσο πλησιάζει το τέλος της μεταγραφικής περιόδου η Μπέτις ασκεί πιέσεις για να κάμψει την αντίσταση της Γιουνάιτεντ.

Η Μπέτις είναι διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ για τον Άντονι, έχοντας ως σύμμαχο τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, που βρήκε την ποδοσφαιρική Ιθάκη του στην Ισπανία.