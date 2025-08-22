H Ουντινέζε πάει για την «βόμβα» με Ζανιόλο!

Οι «Φριουλάνι» ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους του Ιταλού μεσοεπιθετικού για την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Ουντινέζε και αποφάσισαν να κάνουν την κίνησή τους καταθέτοντας πρόταση στην Γαλατασαράι.
Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός στην Φιορεντίνα και αυτή τη φορά η Ουντινέζε θέλει να τον επαναπατρίσει μόνιμα, συζητώντας με την Γαλατασαράι για την μεταγραφή του.
Η Ουντινέζε προσφέρει στην Γαλατασαράι ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ, έχοντας συμφωνήσει με τον Ζανιόλο για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και πλέον απομένει η απάντηση των Τούρκων.