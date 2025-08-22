Πλησιάζει στην έξοδο από την Τσέλσι ο Τζάκσον

Η μάχη για την απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον φουντώνει, με την Τσέλσι να έχει δεχθεί ήδη τρεις προτάσεις για την παραχώρηση του νεαρού επιθετικού.

Ο Σενεγαλέζος στράικερ, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Έντζο Μαρέσκα, με την Τσέλσι να έχει δεχθεί προτάσεις από Νιούκαστλ, Μπάγερν Μονάχου και Άστον Βίλα για την παραχώρηση του Τζάκσον.

Αυτή, που είναι πιο δραστήρια στις διαπραγματεύσεις, είναι η Άστον Βίλα, αφού ο Ουνάι Έμερι έχει ζητήσει την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού, με τους «χωριάτες» να πιέζουν την Τσέλσι.

Ο Τζάκσον από την πλευρά του θέλει να μετακομίσει στην Μπάγερν και περιμένει την κατάληξη των διαπραγματεύσεων και την απόφαση της Τσέλσι για το ποια πρόταση θα αποδεχθεί.