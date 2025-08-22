Προς παραμονή στη Ρεάλ ο Ροντρίγκο

Προς την παραμονή του στην «Βασίλισσα» βαδίζει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, αφού καμία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν από ομάδες του εξωτερικού, δεν ικανοποίησε τα «θέλω» των Μαδριλένων.

Το όνομα του Ροντρίγκο, συνδέθηκε με πολλά μεταγραφικά σενάρια μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, η παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει να δρομολογείται μετά και τις δηλώσεις του προπονητή των «Μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος δήλωσε ότι υπολογίζει κανονικά στον ποδοσφαιριστή.

Τότεναμ, Λίβερπουλ, Μάνστσεστερ Σίτι, Άρσεναλ ήταν μόνο μερικές από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν ενεργά, για την απόκτηση του Βραζιλιάνου διεθνούς εξτρέμ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο οι προσπάθειές τους να τελεσφορούν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν είχε ποτέ σκοπό να διαπραγματευτεί ιδιαίτερα την τιμή πώλησης του ποδοσφαιριστή, αποφάσισε, όπως όλα δείχνουν να κρατήσει στις τάξεις της τον Ροντρίγκο, αφού καμία πρόταση δεν ικανοποιούσε τον πρόεδρο της «Βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ.

Με περίπου δέκα ημέρες να παραμένουν για την ολοκλήρωση του μεταγραφικού παραθύρου, φαίνεται πως η παραμονή στη Ρεάλ αποτελεί επιθυμία και του ίδιου του ποδοσφαιριστή, που θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη θέση του ως βασικός στην ενδεκάδα, δίπλα σε παίκτες όπως ο Γκιουλέρ, ο Μασταντουόνο και ο Ντίαζ.