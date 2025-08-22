Ανακοίνωσε Ντάγκλας Λουίζ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Νέα ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου χαφ από τη Γιουβέντους, με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος μέσος, μετά από ένα χρόνο παρουσίας στην Ιταλία και τη Γιουβέντους, μετακομίζει στο «Σίτι Γκράουντ» για να ενισχύσει τον άξονα της Φόρεστ, φέρνοντας μαζί του εμπειρία από Premier League και Champions League.

Ο Ντάγκλας Λουίζ γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και ξεκίνησε την καριέρα του από τη Βάσκο ντα Γκάμα, πριν μετακινηθεί στη Μάντσεστερ Σίτι το 2017. Αν και δεν φόρεσε τη φανέλα των «Πολιτών» σε επίσημο αγώνα, αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στη Χιρόνα για δύο χρόνια.

Η μεταγραφή που τον καθιέρωσε, ωστόσο, ήταν αυτή στην Άστον Βίλα το 2019, με την οποία μέτρησε πάνω από 200 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 22 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής σεζόν 2023/24, αναδείχθηκε τόσο «Παίκτης της Χρονιάς» από τους φιλάθλους όσο και από τους συμπαίκτες του στην Άστον Βίλα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το προφίλ του στην Αγγλία.

Στο διεθνές επίπεδο, έχει φορέσει 18 φορές τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.