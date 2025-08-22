Τσέριν: «Η αντίδρασή μας έφερε την ανατροπή»

Ο Άνταμ Τσέριν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σάμσουνσπορ (2-1), αναφέρθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του Τριφυλλιού, όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σλοβένος χαφ του Παναθηναϊκού:

«Δεν ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι απόψε, όμως δείξαμε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Δεχτήκαμε το γκολ, ήταν σαν να φάγαμε ένα χαστούκι που μας ξύπνησε.

Από εκεί και πέρα, με όλες μας τις δυνάμεις και με τη βοήθεια του κόσμου καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και μετά ήταν θέμα χρόνου να μπει και το δεύτερο.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε και τρίτο γκολ, αλλά πηγαίνουμε στην Τουρκία με προβάδισμα ενός τέρματος και πρέπει να κάνουμε μια σωστή αναδιάταξη των δυνάμεών μας για να παίξουμε ακόμα καλύτερα».