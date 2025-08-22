ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς έπιασε Βιεϊρίνια και πηγαίνει για το απόλυτο ρεκόρ ευρωπαϊκών συμμετοχών

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία την φετινή σεζόν, αφού αναμένεται να γίνει ο ρέκορντμαν συμμετοχών για τον Δικέφαλο στα Κύπελλα Ευρώπης.

Ο Αντρίγια Ζίκβοβιτς με την συμμετοχή που κατέγραψε στην ήττα των «ασπρόμαυρων» από την Ριέκα, έφτασε συνολικά τις 56 συμμετοχές με την φανέλα του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έτσι, ο Σέρβος εξτρέμ έπιασε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στην δεύτερη θέση και πλέον ο αρχηγός του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο... κυνήγι του Δημήτρη Σαλπιγγίδη που σταμάτησε στις 60 ευρωπαϊκές στιγμές.

Δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ την παρουσία του στο League Phase του Conference League, τότε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένεται να γράψει ιστορία ως ο ρέκορντμαν ευρωπαϊκών συμμετοχών με την φανέλα του Δικεφάλου.