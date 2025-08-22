«Ο Ολυμπιακός προσφέρει 8 εκατ δολάρια στην Εστουντιάντες για τον Παλάσιος»

Σε ακόμη ένα μεταγραφικό σενάριο από την Αργεντινή εμπλέκεται ο Ολυμπιακός, που φέρεται να κατέθεσε πρόταση στην Εστουντιάντες για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, Τιάγκο Παλάσιος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Αργεντινός, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση στην ομάδα από την Λα Πλάτα, προσφέροντας 8 εκατ. δολάρια για τον Παλάσιος.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει με την φανέλα της Εστουντιάντες 72 συμμετοχές με 13 γκολ και 12 ασίστ, με τους Αργεντινούς να σημειώνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν «παίζει» μόνος του.

Για τον νεαρό μεσοεπιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά της Τράμπζονσπορ, που προσφέρει επίσης 8 εκατομμύρια δολάρια για τον Τιάγκο Παλάσιος.