«Ο Ολυμπιακός προσφέρει 8 εκατ δολάρια στην Εστουντιάντες για τον Παλάσιος»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Αργεντινός, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση στην ομάδα από την Λα Πλάτα, προσφέροντας 8 εκατ. δολάρια για τον Παλάσιος.
Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει με την φανέλα της Εστουντιάντες 72 συμμετοχές με 13 γκολ και 12 ασίστ, με τους Αργεντινούς να σημειώνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν «παίζει» μόνος του.
Για τον νεαρό μεσοεπιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά της Τράμπζονσπορ, που προσφέρει επίσης 8 εκατομμύρια δολάρια για τον Τιάγκο Παλάσιος.
