Προκλητικός ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ: «Οι Έλληνες έκαναν προπαγάνδα»!

Ο ισχυρός άνδρας της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ άφησε στην άκρη το αγωνιστικό σκέλος και έκανε λόγο για... προπαγάνδα, σημειώνοντας ότι οι φίλοι του Τριφυλλιού έζησαν το ματς σαν Εθνικό αγώνα!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εδώ έκαναν απίστευτη προπαγάνδα για 10–12 μέρες. Το έμβλημα με τον Ατατούρκ ήρθε τελικά εδώ. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έζησαν το ματς σαν… εθνικό αγώνα.

Ύστερα από 27 χρόνια επιστρέψαμε στην ευρωπαϊκή σκηνή. Για εμάς ήταν κάτι σπουδαίο. Χάσαμε, αλλά παλέψαμε. Τώρα υπάρχει η ρεβάνς, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε.

Θέλω να στείλω μήνυμα σε όλη την Τουρκία και στους οπαδούς της Σάμσουνσπορ. Η ομάδα δεν ήταν πλήρως έτοιμη, όμως πιστεύω ότι στη Σαμσούντα θα δυσκολέψουμε πολύ τον Παναθηναϊκό.

Το 2-1 δεν είναι κακό αποτέλεσμα,·θα θέλαμε την ισοπαλία, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έχουμε όμως τη δύναμη να κερδίσουμε εντός έδρας».