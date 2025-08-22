Λουτσέσκου: «Είχαμε κακές αποφάσεις» - Τι είπε για Ιβανούσετς και επαναληπτικό

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Ριέκα στην Κροατία με 1-0 - Που στάθηκε ο Ρουμάνος τεχνικός.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην συνέντευξη Τύπου της Κροατίας μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Ριέκα με 1-0 και έκανε λόγο για κακές αποφάσεις των ποδοσφαιριστών του αλλά και λεπτομέρειες που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων - Τα σχόλια για επαναληπτικό και Ιβανούσετς.

Όλα όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

⦁ Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα στην Κροατία;

«Σε αυτή την περίοδο των νοκ άουτ αγώνων υπάρχουν δύο ματς. Επομένως υπάρχει και ένα δεύτερο ματς. Τώρα, σε αυτό το ματς θα το χαρακτήριζα ισορροπημένο, αλλά και πάλι είχαμε πάλι εύκολα λάθη. Όλες οι λεπτομέρειες έγιναν προς το μέρος των αντιπάλων.

Επίσης παραχωρήσαμε εύκολα στημένα και ένα από αυτά μας στοίχισε το γκολ. Είχαμε επίσης κακές αποφάσεις. Είχαμε επίσης αρκετές φορές την ευκαιρία για μια καλή τελική πάσα αλλά δεν ήρθε. Στο τέλος η Ριέκα απλά πήρε ένα προβάδισμα με αυτήν τη νίκη. Εμείς πρέπει να παλέψουμε στο δεύτερο ματς και εκεί κρίνονται όλα.

Θα είναι σίγουρα διαφορετικό το δεύτερο ματς. Απλά σήμερα διέκρινα μια έλλειψη αυτοπεποίθησης, ίσως δεν ήμασταν απόλυτα πνευματικά έτοιμοι να παίξουμε σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, αλλά αυτή μπορεί να είναι και λανθασμένη αίσθηση. Από εκεί και πέρα, όπως παίζουμε στην Τούμπα, θα πετύχουμε τον στόχο μας».

⦁ Είπατε στη Θεσσαλονίκη πως τα ματς με τη Ριέκα θα είναι διαφορετικά από αυτά με τη Βόλφσμπεργκερ. Πώς την είδατε την ομάδα αλλά και την ατμόσφαιρα;

«Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ο κόσμος βοήθησε την ομάδα. Η Ριέκα της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, να έχει τη μπάλα και να δημιουργεί, αλλά και εμείς είχαμε ευκαιρίες και δεν τις τελειώσαμε όπως πρέπει, γιατί δεν είχαμε καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση στην τελευταία απόφαση».

⦁ Πιστεύετε ακόμη πως ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για την πρόκριση;

«Η Ριέκα είναι ομάδα που παίζει ποιοτικό ποδόσφαιρο. Στη Θεσσαλονίκη η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική, η πίεση θα είναι στη Ριέκα. Αλλά σε τέτοια ματς και γενικά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν φαβορί· αυτές είναι κουβέντες για τον κόσμο και τα ΜΜΕ. Η Ριέκα εκπροσωπεί μια χώρα με βαθιά ποδοσφαιρική κουλτούρα. Αλλά και εμείς θα πιέσουμε τον εαυτό μας στην Τούμπα. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν φαβορί».

⦁ Θα θέλατε να μας πείτε για τον Ιβανούσετς;

«Ήρθε στην ομάδα μας προερχόμενος από μια περίοδο τραυματισμού που δεν του επέτρεψε να κάνει αυτή την προετοιμασία που και αυτός θα ήθελε. Αλλά δουλεύει καλά, μαθαίνει τους συμπαίκτες του. Από την πλευρά μας δεν θέλω να του βάλω μεγάλη πίεση αλλά να του δώσω χρόνο να βγάλει αυτά που μπορεί.

Είναι εξαιρετικό παιδί και καλός παίκτης, απλά δεν έκανε την καλύτερη προετοιμασία. Λόγω τραυματισμών στην ομάδα τον ώθησα να μπει πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Θα μας βοηθήσει πολύ».