Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Σε «ρηχά» νερά

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στη Ριέκα (1-0), με τους παίκτες του Δικεφάλου να κινούνται σε «ρηχά» νερά και τον Παβλένκα να είναι ξανά εκ των διακριθέντων.

Παβλένκα: Ήταν ξανά εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου, αποσοβώντας σε αρκετές περιπτώσεις άμεσο κίνδυνο για την εστία του. Δεν φέρει επ΄ουδενί ευθύνη στο γκολ της Ριέκα, με τον Μέναλο να σηκώνεται ανενόχλητος μέσα στην περιοχή.

Κένι: Έδειξε αρκετά νευρικός από την αρχή του αγώνα, «κιτρινίστηκε» νωρίς, κάτι το οποίο τον «εμπόδισε» στην εξέλιξη του ματς, όντας αναποτελεσματικός κυρίως επιθετικά, με κακές σέντρες.

Κεντζιόρα: Μία μέτρια βραδιά στη... δουλειά για τον Πολωνό στόπερ, ο οποίος δεν έδειχνε αυτοπεποίθηση στα πόδια του, τόσο αμυντικά όσο και στην ανάπτυξη παιχνιδιού, παρόλα αυτά έχει ως... highlight το σωτήριο τάκλιν στο πρώτο ημίχρονο.

Μιχαηλίδης: Κάτω του μετρίου με τη σειρά του, όπως σχεδόν όλοι που αγωνίστηκαν, με ελάχιστες πετυχημένες πάσες επιθετικά.

Μπάμπα: Ελάχιστα ανεβάσματα, τα περισσότερα ανεπιτυχή, ενώ αμυντικά κυρίως στο πρώτο ημίχρονο τον «σημάδεψαν» οι νταμπλούχοι Κροατίας.

Μεϊτέ: Συνεχόμενα λάθη σε «κρίσιμο» σημείο στην αρχή του αγώνα. Μετά βελτιώθηκε αισθητά, αλλά ως εκεί.

Οζντόεφ: Νευρικός από το πρώτο δευτερόλεπτο, ενώ βρισκόταν και στο όριο ενόψει ρεβάνς. Αρκετές χαμένες μονομαχίες, είχε μία καλή ευκαιρία να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά φέρει ευθύνη στο γκολ, χάνοντας τον Μέναλο.

Κωνσταντέλιας: Δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο, υστερώντας ξανά στην τελική πάσα. Στην επανάληψη κουράστηκε, έχοντας ένα καλό σουτ στο 56΄, μετά όμως...χάθηκε.

Ζίβκοβιτς: Ίσως ο πιο αδύναμος «κρίκος» της μεσοεπιθετικής γραμμής, πράγμα σπάνιο για τον Σέρβο. Νευρικός και αυτός, με ελάχιστα θετικά σημεία για σημείωση.

Ιβανούσετς: Προσπάθησε αρκετά, αν και ακόμα φαίνεται σχετικά ανέτοιμος. Σούταρε, κινήθηκε, αλλά ως εκεί. Έδειξε θετικά στοιχεία, έχοντας τη σημαντικότερη φάση με το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Τσάλοβ: Αισθητά βελτιωμένος, όχι κάτι το εξαιρετικό όμως. «Έσπασε» ορισμένες μπάλες στους συμπαίκτες του, αλλά οι περισσότερες μονομαχίες είχαν νικητές τους στόπερ της Ριέκα.

Οι αλλαγές

Χατσίδης: Πήρε και άλλα λεπτά συμμετοχής ο νεαρός, χωρίς να περάσουν πολλές μπάλες από τα πόδια του.

Σάστρε: Καμία διαφορά με τον Κένι, δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν με τον Χατσίδη σε καμία φάση του τελευταίου ημιώρου.

Καμαρά: Κάπως καλύτερος ο ΠΑΟΚ με τον Αφρικανό μέσο, αλλά χωρίς ουσία και αυτός.

Μύθου: Μονομάχησε με τους θηριώδεις στόπερ της Ριέκα, με μοιρασμένες τις κερδισμένες «μάχες».