Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στην 11η θέση η Ελλάδα

Η ανατροπή του Παναθηναϊκού και η ισοπαλία της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες έδωσαν μία μικρή ώθηση στην βαθμολογία χωρών για την Ελλάδα.

Ούτε πολύ καλά, μα ούτε και… απαίσια. Αυτό είναι το πόρισμα της βραδιάς για την Ελλάδα σε ότι αφορά την βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ.

Το γκολ του Ελίασον, αλλά και η ανατροπή του Παναθηναϊκού έφεραν κάποια χαμόγελα στο τέλος, σε μία βραδιά που είχε αρχίσει να εξελίσσεται πολύ άσχημα.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να ελπίζει σε τετραπλή παρουσία σε League phases των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και η επόμενη Πέμπτη θα είναι πολύ καθοριστική για την συνέχεια, αφού Νορβηγία και Πολωνία ψαλιδίζουν συνεχώς την διαφορά για την 11η Ελλάδα, που εξακολουθεί να κυνηγά την Τσεχία, με την διαφορά από την 10η θέση να παραμένει σταθερά πάνω από τους 3.000 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής

10. Τσεχία 40.300 5/5

11. ΕΛΛΑΔΑ 37.012 4/5

12. Νορβηγία 35.287 4/5

13. Πολωνία 35.125 4/4

14. Δανία 33.231 3/4

15. Αυστρία 31.450 4/5

16. Ελβετία 30.100 4/5