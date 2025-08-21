Κυριακόπουλος: «Ο Καλάμπρια θα βοηθήσει πολύ την ομάδα - Είναι μεγάλη προσωπικότητα»

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νταβίντε Καλάμπρια.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κυριακόπουλου, σκόρερ του πρώτου γκολ του Παναθηναϊκού.

«Σίγουρα δεν ήταν εύκολο να γυρίσουμε το παιχνίδι, όταν έβαλε το γκολ η Σάμσουνσπορ ήμασταν σε κακή κατάσταση, το πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν ήταν καλό από πλευράς ποιότητας και ευκαιριών.

Το δικό μου το γκολ έδωσε ψυχολογία στην ομάδα και το δοκάρι του Κάρολ το ίδιο, η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες, θεωρώ ότι πρέπει να κυκλοφορήσουμε καλύτερα τη μπάλα, μας άφησαν αρκετούς χώρους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι, πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό, κρατάμε τη νίκη και τα γκολ που βάλαμε γιατί είναι κάτι που μας λείπε, επιτέλους το βρήκαμε και κοιτάμε μπροστά.

Δεν μπορώ να περιγράψω πω αισθάνομαι για το γκολ που πέτυχα, αν μου έλεγες πριν από δύο μήνες που ήμουν στην Μόντσα, ψυχολογικά ήμουν ράκος, η ομάδα είχε πέσει κατηγορία, αν μου έλεγε κανείς ότι θα ερχόμουν στον Παναθηναϊκό και θα σκόραρα στο πέμπτο παιχνίδι δεν θα τον πίστευα, θα το θυμάμαι για πάντα, το ονειρευόμουν να φορέσω τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδας και να σκοράρω. Ευχαριστώ όλους. Προχωράμε για το επόμενο.

Το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίζουμε είναι όταν βάλαμε το γκολ και δημιουργήσαμε την ευκαιρία, παιχνίδι κατοχής και δημιουργίας ευκαιριών. Αμυντικά η ομάδα δεν έχει προβλήματα, οι Τούρκοι έκαναν λίγες ευκαιρίες, δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ.

Ο Νταβίντε ήταν αρχηγός της Μίλαν όλα αυτά τα χρόνια, αυτό τα λέει όλα. Θα δώσει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα είναι μεγάλη προσωπικότητα, το αρχηγικό στοιχείο που έχει θεωρώ ότι θα βοηθήσει στα αποδυτήρια την ομάδα».