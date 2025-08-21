Η κριτική της ΑΕΚ: Ύψωσε «τείχος» ο Στρακόσα, κλάση ο Ελίασον

Η ΑΕΚ έφυγε όρια από τις Βρυξέλλες με το 1-1 απέναντι στην Άντερλεχτ έχοντας… MVP τον Θωμά Στρακόσα στην καλύτερη του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα και καταλυτικό παράγοντας τον Νίκλας Ελίασον που μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα και έκανε με το καλημέρα διαφορά!

Στρακόσα 9

Κράτησε μόνος του την ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Στον κεραυνό του Ντόλμπεργκ προφανώς δεν μπορούσε να βγάλει αντίδραση και δεν ευθύνεται, καθώς η μπάλα πήγε στο παράθυρο της εστίας του. Είχε μεγάλες επεμβάσεις και στην επανάληψη με αποκορύφωμα αυτή στο σουτ του Ανγκούλο με τα ακροδάχτυλα του όπου η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι αλλά και στην επαναφορά όπου σταμάτησε τον Μπερτατσίνι! Ύψωσε τείχος απόψε, στην καλύτερη του εμφάνιση μακράν, από τότε που φόρεσε την φανέλα της ΑΕΚ!

Ρότα 7

Είχε καλές και κακές στιγμές στο πρώτο μέρος. Το έργο του ήταν δύσκολο απέναντι στον Ανγκούλο, επιχείρησε να κρατήσει την θέση του και να ελέγξει τον χώρο του. Το ίδιο και στην επανάληψη. Έχασε την συγκέντρωση του στο λάθος γύρισμα προς το τέλος, ευτυχώς δεν στοίχισε για την ΑΕΚ.

Ρέλβας 8

Υπήρξαν στιγμές ασυνεννοησίας στο κέντρο της άμυνας με μεγαλύτερο παράδειγμα την φάση του γκολ καθώς δεν πάει πάνω στον Ντόλμπεργκ ούτε αυτός ούτε ο Μουκουντί με αποτέλεσμα να γίνει η ζημιά. Στην επανάληψη ο Πορτογάλος απέκτησε μεγαλύτερη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στα μαρκαρίσματα του.

Μουκουντί 8

Τα ίδια ισχύουν και για τον Μούκου. Υπήρξαν ζητήματα στο πρώτο μέρος και η καρδιά της άμυνας βρέθηκε εκτεθειμένη. Αυτή η δυσλειτουργία διορθώθηκε ως έναν βαθμό στην επανάληψη και ο Καμερουνέζος αμυντικός ψηλά και χαμηλά ήταν νικητής στις περισσότερες μάχες.

Πήλιος 7

Ακόμα ένα καλό παιχνίδι από τον Πήλιο. Είχε και εκείνος δύσκολο έργο απέναντι στα γρήγορα άκρα της Άντερλεχτ όμως αντεπεξήλθε. Focus 100% σε όλο το 90λεπτο, σωστή τοποθέτηση και έλεγχος του χώρου του χωρίς ρίσκα και γενικά ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Μπροστά δεν έδωσε τόσες βοήθειες όμως ήταν λογικό με τόση… δουλειά στα μετόπισθεν.

Λιούμπισιτς 6

Δεν βγήκε η επιλογή του. Ο Νίκολιτς θέλησε να τον στηρίξει μετά το κακό παιχνίδι που έκανε την περασμένη Πέμπτη όμως και σήμερα δεν ήταν καλός και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα. Έπαιξε δίδυμο στον άξονα με τον Μαρίν όμως δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει ούτε ανασταλτικά ούτε δημιουργικά. Όπως δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει γενικότερα η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος καθώς η Άντερλεχτ έβγαζε υπεραριθμίες από τον άξονα.

Μαρίν 7

Για την ποιότητα του, μέτριο παιχνίδι και ο Ρουμάνος. Και εκείνος είχε προβλήματα στο πρώτο μέρος κυρίως ανασταλτικά. Τα μαρκαρίσματα δεν βγαίνανε και δημιουργούνταν συνεχώς ζητήματα. Στην επανάληψη ο Μαρίν ανέβηκε έδωσε πράγματα δημιουργικά και βοήθησε στο να υπάρξει ηρεμία και ακρίβεια στο passing game.

Κοϊτά 7

Έπαιξε στη δεξιά πλευρά όμως δεν μπόρεσε να φανεί τόσο. Ήταν μαχητικός, προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα όμως δεν του βγήκαν οι προσπάθειες του.

Κουτέσα 8

Έκανε πολύ καλό παιχνίδι ως αριστερός εξτρέμ. Από δυο δικές του ενέργειες η ΑΕΚ δημιουργεί τις μεγάλες στιγμές με Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Είχε καλές ενέργειες και στην επανάληψη όμως από ένα σημείο και μετά κουράστηκε και αντικαταστάθηκε στο τέλος.

Γκατσίνοβιτς 8

Έπαιξε δίπλα στον Ζίνι σε έναν σύνθετο ρόλο αφού κινούνταν πιο περιφερειακά. Έδωσε πράγματα, είχε καλή παρουσία καθώς έκανε αυτά που θέλει ο Νίκολιτς βοηθώντας στο συνδυαστικό παιχνίδι όμως είχε δυο κακά τελειώματα. Στην ανάπαυλα αντικαταστάθηκε λόγω προβλήματος.

Ζίνι 6

Δεν ήταν από τα καλά του παιχνίδια. Είχε κίνηση, έδωσε μάχες αλλά μέχρι εκεί. Οι αποφάσεις του σε κρίσιμα σημεία ήταν σχεδόν όλες λάθος. Με αποκορύφωμα την ευκαιρία που χάνει από θέση βολής.

Οι αλλαγές

Μάνταλος 6

Έδωσε πράγματα με την είσοδο του όπως ασφάλεια στην κυκλοφορία και έλεγχο του χώρου στον άξονα όμως έκανε την ανόητη ενέργεια στο τέλος όπου δέχτηκε την δεύτερη κίτρινη που θα του στοιχίσει την παρουσία του στην ρεβάνς, γι’ αυτό και παίρνει χαμηλό βαθμό. Η εμπειρία του δεν δικαιολογεί τέτοιες ενέργειες.

Πινέδα 7

Μπήκε στο ημίχρονο και ο Ορμπελίν ο οποίος βοήθησε και εκείνος στην κυκλοφορία και στην κίνηση με την μπάλα αλλά μέχρι εκεί. Δεν έδωσε το κάτι παραπάνω. Βρέθηκε δυο φορές σε καλή θέση όμως δεν σούταρε καλά.

Ελίασον 9

Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα, έπαιξε και έκανε τη διαφορά. Τόσο απλά τα πράγματα για έναν παίκτη υψηλής ποιότητας και κλάσης. Όπως το άπιαστο πλασέ που έκανε με το αριστερό του για το 1-1. Ο Σουηδός πέρασε ως αλλαγή στο ματς, έδωσε πλάτος, ταχύτητα μα το σημαντικότερο, έδωσε τη λύση στην ΑΕΚ με ένα γκολ που μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο. Αναμφίβολα, παίκτης διαφοράς όταν έχει το μυαλό του… εδώ!

Πιερό 7

Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο γκολ καθώς κάνει το… σκριν και συμμετέχει στη φάση λειτουργώντας σωστά προκειμένου να έρθει και να εκτελέσει ο Ελίασον. Ο Νίκολιτς τον έφερε από τον πάγκο για να γίνει σημείο αναφοράς στην κορυφή και η αλλαγή αυτή σε συνδυασμό προφανώς και με την είσοδο του Νίκλας ήταν μια καταλυτική απόφαση.

Πενράις -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί

Ο προπονητής

Νίκολιτς 8

Δεν του βγήκε το πλάνο στο πρώτο 45λεπτο. Το δίδυμο Μαρίν-Λιούμπισιτς δεν λειτούργησε, η Άντερλεχτ έβγαζε υπεραριθμίες από τον άξονα όμως το θετικό είναι ότι μπόρεσε να διορθώσει τα πράγματα. Μετά το 20λεπτο οι παίκτες του βελτίωσαν την εικόνα τους, προσαρμόστηκαν καλύτερα στις απαιτήσεις, ενώ με τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε στην επανάληψη και την είσοδο των Μάνταλου-Πινέδα κοντρόλαρε τον ρυθμό και ήλεγξε τον χώρο του άξονα. Το πόσο επιδραστικός είναι από τον πάγκο φάνηκε και με το πόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι Πιερό-Ελίασον που ακολούθησαν λίγο αργότερα, με τον διεθνή φορ από την Αιτή να κάνει την βρώμικη δουλειά και τον Σουηδός να σκοράρει για το 1-1. Γενικότερα ο Νίκολιτς διόρθωσε πράγματα στην επανάληψη, διάβασε το παιχνίδι και η ΑΕΚ μπόρεσε να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς και να φύγει με ισοπαλία από τις Βρυξέλλες.