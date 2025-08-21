Πάλμερ Μπράουν: «Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και πίστη»

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στα στημένα στις προπονήσεις.

Οι δηλώσεις του Πάλμερ Μπράουν.

«Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, πίστη, προπονείται καθημερινά, κάνει καλή δουλειά, πιστεύει ο ένας παίκτης τον άλλο, πιστεύουμε μεταξύ μας. Με την πίστη και με τους φιλάθλους μας μπορούμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα όταν έχουμε τη μπάλα στα πόδια έχουμε κυριαρχία και πιστεύω ότι έτσι θα πάμε καλύτερα.

Κάθε εβδομάδα κάνουμε την προετοιμασία, κάνουμε αυτά που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο, κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ο Γιώργος Κυριακόπουλος κι εγω που σκόραρα. Η αλήθειά είναι ότι προετοιμαζόμαστε στα στημένα, προπονούμαστε και ο προπονητής μας μιλάει, μας λέει τις λεπτομέρειες, η προετοιμασία μας είναι καλή

Έχουμε άλλον ένα αγώνα πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας.

Τώρα τελευταία έγινα πατέρας και μου έλεγαν ότι έπρεπε να έρθει το παιδί για να μπορέσω να σκοράρω. Κάναμε αρκετή δουλειά με τα στημένα και αυτό μας βοήθησε αρκετά, είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι χαρούμενος που είμαι υγιείς, είμαι χαρούμενος για την πορεία μας και για τη νίκη».