Ρέις: «Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα κάνουμε αυτό που πρέπει στη ρεβάνς»

Ο Τόμας Ρέις εξέφρασε την αισιοδοξία του ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας πως η Σαμσουνσπόρ μπορεί να ανατρέψει το 2-1 του ΟΑΚΑ.

Ο τεχνικός της τουρκικής ομάδας στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του που έφερε τα γκολ του Παναθηναϊκού, όμως τόνισε ότι η ομάδα του πήρε το μάθημά της και μπορεί στην Σαμψούντα να προκριθεί.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Είχαμε λίγο άγχος στην αρχή του ματς. Ήταν λογικό γιατί ήταν ένα ευρωπαϊκό ματς απαιτητικό για μας. Μετά το μισάωρο ελέγξαμε το παιχνίδι, μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και σκοράραμε. Όταν είχαμε την μπάλα ήμασταν πολύ καλοί.

Είχαμε κάποια θέματα συγκέντρωσης και δεχτήκαμε δυο γκολ αλλά πήραμε το μάθημα μας και στη ρεβάνς αυτό το μάθημα θα δείξουμε ότι το πήραμε. Θα πάρουμε αυτό που θέλουμε, δεν θα είναι εύκολο, παίζουμε με μια ομάδα που αμύνεται πολύ καλά, αλλά έχουμε τις δυνατότητες να τα καταφέρουμε».

Για τις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στην Σαμψούντα και την ρεβάνς: «Λογικό να υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο μας για την ευρωπαϊκή μας παρουσία. Θα κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε την πρόκριση μέσα στην έδρα μας, να είναι σίγουροι για αυτό».