Η σκληρή Ριέκα έβαλε δύσκολα στον νωθρό ΠΑΟΚ, που θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερος σε μία εβδομάδα, αν θέλει να ανατρέψει το 1-0.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ταξίδεψε στη Ριέκα με έναν και μοναδικό στόχο στο μυαλό της. Τη League Phase του Europa League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, με τους νταμπλούχους της Κροατίας να αποτελούν το τελευταίο «εμπόδιο».

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τους Πέλκα, Τάισον και Σορετίρε να μένουν στη Θεσσαλονίκη, παρατάσσοντας την ίδια ενδεκάδα, όπως και πριν εφτά βράδια στο Κλάγκενφουρτ, καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.

Ο Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, ο MVP των αναμετρήσεων με τη Βόλφσμπεργκερ και τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Ο Οζντόεφ ξεκίνησε δίπλα στον Μεϊτέ, ενώ ο Κωνσταντέλιας μετατοπίστηκε ξανά στ΄αριστερά, για να αγωνιστεί ο Ιβανούσετς στο «10», με τον Ζίβκοβιτς στα δεξιά και τον Τσάλοβ στην κορυφή.

Ο Τζάλοβιτς, ο οποίος έχρισε φαβορί τον ΠΑΟΚ στις δηλώσεις του, είχε μία «μίνι-έκπληξη» στην ενδεκάδα του. Ο Ζλόμισλιτς ξεκίνησε ως βασικός κίπερ, με τους Λασίτσκας, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς και Ντέβετακ να συνθέτουν την γραμμή της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά, και τους Ντάντας - Πέτροβιτς στον χώρο του κέντρου. Πίσω από τον φορ Φρουκ ξεκίνησαν οι Γιάνκοβιτς στο «10», Μέναλο στ΄αριστερά και Εντοκίτ στο δεξί «φτερό».

Ισορροπημένα τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να μετράνε από μία «επίσκεψη» στην αντίπαλη περιοχή. Η αδύναμη κεφαλιά του Μέναλο κατέληξε χωρίς πρόβλημα στην «αγκαλιά» του Παβλένκα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά το σουτ του Κωνσταντέλια κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Με τη συμπλήρωση 7 λεπτών αγώνα, ο Κένι έκανε φάουλ στο κέντρο, με τον Κρούζλιακ να αφήνει το πλεονέκτημα και τη Ριέκα να αναπτύσσεται με τη συνεργασία Φρουκ-Εντοκίτ, με το σουτ του πρώτου να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Τσέχο κίπερ, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Λούκα Ιβανούσετς αρχίζει και προσαρμόζεται όλο και καλύτερα στα θέλω του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κροάτη να παίζει... εντός έδρας κατά κάποιο τρόπο, όντας αρκετά κινητικός στο πρώτο «κομμάτι» του παιχνιδιού, θέλοντας να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Στο 16΄ήρθε η πρώτη απειλή του Κροάτη, με το σουτ να καταλήγει αρκετά ψηλά, τέσσερα λεπτά όμως, ήρθε η κλασσικότερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας άλλαξε πανέμορφα πλευρά με άψογη πάσα στον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος έστρωσε στον Ιβανούσετς, αλλά το δυνατό σουτ του τελευταίου κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Νέα ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς στην συνέχεια της φάσης, με τον Τσάλοβ να «σερβίρει» άψογα στον Οζντόεφ, το πλασέ του οποίου από το ύψος της περιοχής, μπλόκαρε ο Ζλόμισλιτς στη δεξιά γωνία του. Η Ριέκα «απάντησε» σε μία φάση πολύ επικίνδυνη, η οποία όμως δεν καταγράφηκε ποτέ στα στατιστικά.

Ο Λασίτσκας στο 24΄επιχείρησε τη σέντρα «ξυράφι» από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα όμως, την τελευταία στιγμή πριν τον Φρουκ απομάκρυνε σωτήρια σε κόρνερ. Ο... φευγάτος Γιάνκοβιτς ήταν πολύ επιδραστικός για τους γηπεδούχους, ίσως ο πιο κινητικός παίκτης τους μεσοεπιθετικά, με τον Κροάτη να επιχειρεί συνεχόμενα σουτ εκτός περιοχής δίχως αποτέλεσμα.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλοντας να ανακατέψει την... τράπουλα, άλλαξε θέση σε όλη τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Ο Κωνσταντέλιας πήγε στο «10», ο Ζίβκοβιτς μεταφέρθηκε αριστερά, με τον Ιβανούσετς αντίστοιχα στα δεξιά.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας όμως «χτύπησαν» σε ένα κομβικό σημείο, λίγα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο 38΄το βολέ του Ζλόμισλιτς είχε αποδέκτη τον Φρουκ στην πλάτη της άμυνας αλλά το σουτ βρήκε σε ετοιμότητα τον Παβλένκα, με τη φάση να συνεχίζεται και τους Κροάτες να κερδίζουν φάουλ από τα δεξιά.

Ο Γιάνκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση σημαδεύοντας τον Μέναλο στην καρδιά της άμυνας, ο οποίος νίκησε κατά κράτος τον Οζντόεφ στα ψηλά και με «καρφωτή» κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην Ριέκα, προβάδισμα που έμεινε μέχρι ο Κρούζλιακ να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία και τη Ριέκα να αμύνεται επιτυχώς, δίχως να κινδυνεύει ιδιαίτερα, πλην του σουτ του Κωνσταντέλια στο 56΄, το οποίο κατέληξε λίγο άουτ. Ώρα αλλαγών με την συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και μάλιστα τριπλή αλλαγή.

Μέσα ο Σάστρε αντί του Κένι, ο οποίος δεν ήταν τόσο θετικός όσο στα δύο παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ, με τη δεξιά πλευρά να αλλάζει πλήρως, καθώς πέρασε και ο Χατσίδης αντί του Ιβανούσετς, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει αριστερά και τον Κωνσταντέλια στο «10». Αλλαγή και στα χαφ, με τον Οζντόεφ να προφυλάσσεται ενόψει ρεβάνς και τον Καμαρά να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 64΄ο Φρουκ εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και σούταρε, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ από την παρέμβαση του Μιχαηλίδη. Ο Τσάλοβ λίγα λεπτά μετά στο 70΄βγήκε στην αντεπίθεση, πλασάροντας αδύναμα από το ύψος της περιοχής, έχοντας δεξιά του σε πλεονεκτική θέση συμπαίκτη του.

Οι αλλαγές δεν βοήθησαν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμοιαζε «εγκλωβισμένος», με τη Ριέκα να καθορίζει το χαμηλό τέμπο, το οποίο δεν μπόρεσαν σε καμία στιγμή του παιχνιδιού να ανεβάσουν οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ένα σουτ του Μπάμπα στο 74΄κατέληξε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Ζλόμισλιτς.

Η Ριέκα μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Καμαρά στο 86΄, ο Τσοπ σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Παβλένκα έδιωξε σε κόρνερ σε μία δύσκολη απόκρουση για τον Τσέχο κίπερ.

Ο Δικέφαλος ήταν «άνευρος», χωρίς να δημιουργήσει από εκεί και πέρα υποψία ευκαιρίας με το τελικό 1-0 να δίνει ένα «ελαφρύ» προβάδισμα στη Ριέκα ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας (28/8 20:30). Μία ρεβάνς που ο ΠΑΟΚ πρέπει να εμφανίσει αρκετά βελτιωμένο «πρόσωπο», για να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase του Europa League.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Ντέβεντακ, Λασίτσκας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντάντας(75΄Ιλίνκοβιτς), Πέτροβιτς, Γιάνκοβιτς, Εντοκίτ(75΄Μπούτιτς), Μέναλο(62΄Τσοπ), Φρουκ(85΄Μπογκόγιεβιτς)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι(60΄Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ(60΄Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς(60΄Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ(75΄Μύθου)