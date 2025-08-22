Ο Καλάμπρια «πώρωσε» το ΟΑΚΑ και φουλ για Europa League, κόντρα σε ένα ακόμα… εργαλείο!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την νίκη με ανατροπή που πήρε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Σάμσουνσπορ και το προβάδισμα, με το οποίο πάει στην Τουρκία.

Θα ήταν άδικο για άλλη μία φορά να μην φθάσει στη νίκη, ούτε σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Και αυτή την φορά το ποδόσφαιρο τον δικαίωσε. Ηταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια του αγώνα, είχε δύο δοκάρια, τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες, αλλά τελικά νίκησε με 2-1 και πάει με προβάδισμα στην Τουρκία, όπου αν είναι σοβαρός θα περάσει στην League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο μέρος, είχε τέσσερις καλές ευκαιρίες, αλλά καμία δεν πήγε στα δίχτυα και άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Βιτόρια. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Τόμασον πρόλαβε τον Σφιντέρσκι στο πρώτο δοκάρι και άνοιξε το σκορ από το πουθενά.

Ο Παναθηναϊκός φαινόταν μπλοκαρισμένος στο γήπεδο και ο Βιτόρια έκανε την κίνηση που άλλαξε την ροή του αγώνα. Εβαλε τον Καλάμπρια αντί του Κώτσιρα και τον Ιωαννίδη δίπλα στον Σβιντέρσκι, για να πιέσει την ευάλωτη άμυνα των Τούρκων.

Ο Καλάμπρια με τις μπούκες του και τις ενέργειές του έβαλε φωτιά στο ΟΑΚΑ και παρέσυρε τους συμπαίκτες του, σήμανε το σύνθημα για την ανατροπή και ήρθε. Πρώτα ο Σφιντέρσκι σημάδεψε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Τετέ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 64' και στο 65' ο Τουμπά με ένα σουτ και αυτός σημάδεψε το δοκάρι. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό και στο 66' από κόρνερ του Τετέ η μπάλα έφθασε στον Κυριακόπουλο, που με εκπληκτικό σουτ έκανε το 1-1 και το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι.

Ο Καλάμπρια έπαιρνε μπάλες και μοίραζε σωστά το παιχνίδι και παραλίγο να σκοράρει από γύρισμα στο 73'. Η μπάλα πήγε κόρνερ και ο Τετέ σημάδεψε τον Πάλμερ, που με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Από κει και πέρα ο Παναθηναϊκός και ο Βιτόρια κοίταξαν μην αιφνιδιαστούν, έψαξαν με υπομονή ένα τρίτο γκολ, που δεν ήρθε παρά τις δύο, τρεις καλές φάσεις, μπήκε στο παιχνίδι ο Μπρέγκου, που έτρεξε πολύ και το ματς τελείωσε.

Η νίκη είναι πολύ σημαντική, διότι ήρθε με ανατροπή κόντρα σε μία ομάδα, που δεν δέχεται εύκολα γκολ και ήρθε κόντρα σε ένα ακόμα εργαλείο της ΟΥΕΦΑ και του Θεοδωρίδη. Η διαιτησία του Ισπανού ήταν χυδαία και φάνηκε στο 33' όταν ο Γιουκσέλ μπλόκαρε την μπάλα με τα χέρια σαν τερματοφύλακας έξω από την περιοχή. Το φάουλ δεν δόθηκε ούτε η δεύτερη κίτρινη και για άλλο ένα παιχνίδι ο διαιτητής που όρισε η ΟΥΕΦΑ του Θεοδωρίδη πήρε μία απόφαση - σκάνδαλο σε βάρος του Παναθηναϊκού. Διότι με δέκα παίκτες από το 33' δεν νομίζω τώρα να κάναμε κουβέντα, για το πόσο θα ήταν το σκορ. Δεν ήταν μόνο αυτή η απόφαση, ήταν όλο το ματς, όταν ο Μουνουέρο δεν έδινε φάουλ στον Παναθηναϊκό και άφησε ατιμώρητο το σκληρό παιχνίδι των Τούρκων.

Η ρεβάνς θα είναι δύσκολη σε μία καυτή έδρα, αλλά ο Παναθηναϊκός με το 2-1 έχει ένα προβάδισμα και αν σκοράρει θα περάσει.

Κυριακόπουλος και Καλάμπρια ήταν οι κορυφαίοι παίκτες του Παναθηναϊκού, που είχε καλούς και τους Πάλμερ, Τουμπά, ο Τετέ έδωσε δύο ασίστ, ο Πελίστρι με την ταχύτητά του δημιούργησε προβλήματα και οι αλλαγές του Βιτόρια ήταν καθοριστικές για να γυρίσει το παιχνίδι.

*Εκπληκτικός ο κόσμος του Παναθηναϊκού, που βοήθησε πολύ την ομάδα ειδικά μετά το 0-1 και φυσικά μετά το 2-1 στις εξέδρες έστησαν γιορτή και αποθέωσαν τους παίκτες και ειδικά τον Καλάμπρια .

*Το πρόβλημα στα αμυντικά στημένα της Σάμσουνσπορ το εντόπισε ο Βιτόρια και ο Παναθηναϊκός σκόραρε από δύο στημένα.