Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τα highlights από την ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ (vid) 21-08-2025 23:26 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ RSC Anderlecht ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΑΕΚ έμεινε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ στο πρώτο ματς των play offs του Conference League και θα προσπαθήσει στην έδρα της να πάρει την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα: Έφυγαν σχεδόν όλοι: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» dailymedia.gr Μετά τον Ζαφείρη: Τα τελευταία κομμάτια του μεταγραφικού παζλ του ΠΑΟΚ που κάνουν πράξη όλες τις επιθυμίες του Λουτσέσκου menshouse.gr «Όλα στο μυαλό σου είναι»: Ο Αύγουστος Κορτώ είπε το πιο σωστό με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη dailymedia.gr «Επαναλαμβανόμενη βίαιη προσομοίωση βιασμού»: Τι συνέβη στην σκηνή με την κασκαντέρ που ο Κέβιν Κόστνερ κατηγορείται ότι έσπασε το πρωτόκολλο menshouse.gr Είχε χρόνια να κάνει τέτοια μεταγραφή ο ΠΑΟ menshouse.gr «Είμαι αμφίβιο»: Η τελευταία παράσταση του σέντερ με το μυαλό πλέι- μέικερ που έφυγε πολύ νωρίς menshouse.gr Η απόλυτη ανατροπή με τον Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Εμφράγματα και εγκεφαλικά μετά τα COVID εμβόλια: Η σκληρή αλήθεια που δείχνουν τα νούμερα νέας μελέτης instanews.gr Τα highlights από την ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ (vid) SHARE