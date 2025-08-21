Βιτόρια: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του Καλάμπρια»

Ο Ρουί Βιτόρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης κόντρα στη Σάμσουνσπορ και αναφέρθηκε και στην απόδοση του Καλάμπρια στο ντεμπούτο του με τα «πράσινα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι το παιχνίδια κρίθηκε στο ότι συνεχίσαμε να πιστεύουμε. Δυσκολευτήκαμε να επιβάλλουμε ένα τέμπο στο παιχνίδι. Σε μια φάση δεν είχαν έλλειψη συγκέντρωσης και δέχθηκα με το τέρμα. Συνεχίσαμε να πιστεύουμε μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πετύχουμε την ανατροπή. Έχουμε μπροστά μας αλλα 90 λεπτά που θα πρέπει να είμαστε στο 100% για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Πιστεύω ότι σίγουρα θέλουμε να έχουμε αυτήν την απόδοση.

Η ομάδα δεν έχασε ποτέ την συγκέντρωση της, παρόλο που βρεθεί πίσω στο σκορ συνεχίσαμε να το πιστεύουμε. Η αντίπαλη άμυνα ήταν πολύ δυσκολοκατάβλητη. Η είσοδος του Καλάμπρια μας βοήθησε. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και έδωσε πολύ ένταση στη δεξιά πλευρά της ομάδας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του».